"Come tirar ‘vanti nela giungla del cemento triestin": la guida per trovare casa in città

Quando si decide di acquistare casa, l’investimento finanziario da sostenere non é certamente da poco, quindi é importante valutare bene l’appartamento e tutte le sue caratteristiche prima di acquistarlo. Prima di farvi carico del mutuo, é fondamentale capire se state acquistando la casa giusta per voi e per le vostre esigenze. Decidere di acquistare o prendere una casa in affitto é una scelta che va ponderata bene, soprattutto per le spese che si dovranno sostenere. I prezzi delle case e il mercato immobiliare in genere é infatti in continuo mutamento e varia da città a città, da zona a zona.

Anche la zona, infatti, ha un ruolo importante sul valore della casa. Molte persone quando cambiano casa, scelgono di rimanere nella stessa. Magari vi sono nati e cresciuti, magari perché vi abitano dei parenti o perché in quella zona c'é il luogo di lavoro. Scegliere il quartiere giusto é dunque fondamentale. Ma come orientarsi in città?

Se non avete le idee chiare arriva una divertente guida che vi aiuterà a destreggiarvi al meglio per conoscere il mercato immobiliare triestino e i rispettivi pregi e difetti delle diverse zone cittadine. Presentata ieri, mercoledì 15 giugno, all’ex lavatoio di San Giacomo, la guida “Casa mia, casa mia-Come tirar ‘vanti nela giungla del cemento triestin” di Chiara Gily e Francesca Sarocchi, per White Cocal Press di Diego Manna, é un'idea per chi non riesce a trovare casa. In libreria a 12 euro o online su www.bora.la.