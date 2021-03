Donne sempre più indipendenti ed autonome anche nel mercato immobiliare: i dati

In occasione della Festa della donna, l'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato il mercato di alcune tipologie immobiliari osservando nel dettaglio le scelte e i comportamenti delle donne. In alcuni casi sono stati rilevati dati interessanti che indicano che anche dal punto di vista degli acquisti le "quote rosa" occupano una fetta di mercato sempre più importante. A dimostrazione del fatto che la componente femminile riesce, può e vuole muoversi sempre più in modo indipendente ed autonomo anche nel mercato immobiliare.

Donne e soluzioni indipendenti

Nel 2020 le compravendite immobiliari residenziali sono state così ripartite: 32,8% realizzate da coppie, 28,2% realizzate da donne e 39,0% da uomini.

Il Gruppo Tecnocasa, limitandosi ad analizzare solo l'universo femminile ha scoperto che il 14,7% delle donne ha scelto le soluzioni indipendenti e semindipendenti, con un leggero aumento rispetto ad un anno fa. Sicuramente un effetto della pandemia e del lockdown che ha portato a scegliere questo tipo abitazione. Al primo posto tra le tipologie preferite dalle donne si piazza la casa indipendente scelta dal 23,7% delle donne, seguita da quella semindipendente (17,8%) e dalle ville singole (15,7%). Inoltre, rispetto al 2019 le percentuali non hanno subito importanti variazioni su queste soluzioni ma è interessante l’incremento dell'1,1% di compravendite di rustici che raccolgono il 6,3% degli acquisti e l'aumento dello 0,9% di case semindipendenti.

Donne e casa vacanze

Sul segmento turistico l'acquisto di casa vacanza vede, come immaginabile, una prevalenza di acquisti fatti da famiglie (36,1%) ma è comunque interessante la percentuale di donne, pari al 28,3%. Il mare è la scelta più gettonata (78%), seguita dal lago (11,4%) e dalla montagna (10,6%).

Tra le località scelte ce ne sono alcune che, negli ultimi anni, sono state certificate con la Bandiera Blu e questo dimostrerebbe una maggiore attenzione alla qualità dell’ambiente e delle acque.

Donne e box

Il box è una forma di investimento che vede protagonisti soprattutto acquirenti uomini. Infatti, il 54,8% di uomini che ha acquistato questa tipologia lo ha fatto per investimento. Una forma di impiego del capitale che però le donne non disdegnano dal momento che il 39,1% lo fa con questo intento.

Inoltre, è importante ricordare che il box rispetto ad un appartamento ha una gestione più semplice e offre comunque un interessante rendimento, intorno al 6% annuo lordo.