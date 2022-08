Aumentano i prezzi degli immobili a Trieste: la mappa per zone

Quali sono i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Trieste? Secondo le statistiche di un noto portale nazionale di compravendite immobiliari, Trieste è una tra le città che vede crescere maggiormente - periodo di riferimento luglio 2022 - i valori del mercato.

Andamento dei prezzi degli immobili a Trieste

A luglio 2022 - si legge sul sito immobiliare.it - per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 2.009 euro al metro quadro, con un aumento del 9,01 per cento rispetto a luglio 2021 (1.843 euro/m²). Negli ultimi due anni, il prezzo medio all'interno del comune di Trieste ha raggiunto il suo massimo nel mese di luglio 2022, con un valore di 2.009 euro al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato ottobre 2020: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media 1.767 euro al metro quadro.

Sempre a luglio 2022 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media 9,51 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 8,07 per cento rispetto a luglio 2021 (8,80 euro mensili al mq). Negli ultimi due anni, il prezzo medio all'interno del comune di Trieste ha raggiunto il suo massimo nel mese di giugno 2022, con un valore di 9,59 euro al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato febbraio 2021: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media 8,60 euro al mese per metro quadro.

Prezzi al metro quadro delle zone di Trieste

Secondo le statistiche, nel corso del mese di luglio 2022, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Trieste è stato più alto nella zona Costiera, Grignano, Santa Croce, con una richiesta di 4.259 euro per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nella zona San Giacomo, Chiarbola, Ponziana con una media di 1.374 euro al metro quadro.

Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Trieste è stato più alto nella zona Costiera, Grignano, Santa Croce, con 13,33 euro al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nella zona Campanelle, Costalunga, Sant'Anna con una media di 7,62 euro al mese per metro quadro.

Fonte Immobiliare.it