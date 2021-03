Case da sogno in vendita a Trieste: la lussuosa villa con vista mozzafiato sul golfo

Una meravigliosa villa unifamiliare di 900 m² situata su due piani e dotata di ascensore, con ben 6 camere da letto, più di due bagni e cucina abitabile: l'immobile di lusso si trova lungo la costa triestina. In vendita ad un "prezzo su richiesta", la splendida villa si affaccia sul golfo di Trieste ed ha anche una grande piscina che le fa da contorno.

E non è finita qui: ad impreziosire l'immobile anche un idromassaggio, una mansarda, una taverna, un solarium, il caminetto ed un grazioso giardino privato. Senza poi dimenticare la tecnologia domotica: cancello elettrico, videocitofono, impianto di allarme, porte blindate, impianto tv e tanto altro ancora.

La descrizione

Ecco la descrizione sul portale dedicato alla vendita: l'immobile si trova a Trieste, in posizione dominante e con vista mozzafiato sul golfo. "Questa prestigiosa villa di lusso è in vendita, circondata da 9.000 mq di giardino con splendida piscina a sfioro panoramica e zona solarium. L'elegante proprietà vanta una superficie interna di 900 mq e si sviluppa su due piani, con due terrazze panoramiche che costeggiano la facciata. Recentemente ristrutturata, si contraddistingue per ambienti eleganti e raffinati, con pavimenti in parquet, camini in marmo, candelabri di cristallo e ampie vetrate.

Al piano terra la luminosa zona giorno si compone di soggiorno e salottino, entrambi con accesso alla terrazza, sala da pranzo con vista mare su entrambi i lati e cucina di design con accesso al giardino, oltre a due bagni per gli ospiti.

Al piano superiore, anch'esso con una terrazza panoramica, è presente la zona notte composta dalla master bedroom con cabina armadio e bagno en suite in raffinato marmo, quattro camere da letto matrimoniale e una singola, quattro bagni. Un comodissimo garage con accesso esterno completa la proprietà".

