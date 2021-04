Bonus zanzariere 2021: come funziona e come richiederlo

Avere una casa in prossimità del mare o con un giardino permette molte attività divertenti come fare un barbecue, avere cura delle piante, rilassarsi su una sdraio, tutte attività a contatto con la natura, che però possono essere interrotte dall’arrivo di fastidiose zanzare. La zanzariera è lo strumento fondamentale che ci permette di proteggerci da quest’ultime e insetti di altro tipo, soprattutto durante il periodo estivo. Può essere utilizzata in molti modi, a seconda delle nostre esigenze personali.

Le zanzare sono l'incubo della stagione estiva ma per fortuna anche quest'anno è stato confermato il bonus zanzariere. Chiunque desideri acquistare nuove zanzariere potrà dunque fare richiesta di sgravio fiscale. L'agevolazione è prevista per una spesa di un massimo di 60mila euro da effettuare entro il prossimo 31 gennaio 2021 e consiste nella riduzione delle imposte (Irpef o Iref) per un importo pari al 50% della spesa sostenuta valida sia per l'acquisto dei prodotti di questo genere che per la loro installazione, nonché per la rimozione dei vecchi sistemi o altre opere accessorie.

Come funziona il bonus zanzariere 2021

Per poter richiedere il bonus zanzariere 2021 è necessario che le zanzariere fungano anche da schermo solare della casa, migliorando così l'efficienza energetica di questa. È detraibile anche il costo del professionista chiamato per la predisposizione della pratica Enea (Agenzia Nazionale Efficienza Energetica).

Le zanzariere possono essere installate su immobili di ogni tipo di categoria catastale, questi, però, devono essere esistenti, accatastati e in pari con i pagamenti di tributi e oneri. Si può usufruire del bonus solo per edifici già costruiti e non per quelli in corso di costruzione. Il rimborso sull'installazione delle zanzariere viene recuperato in 10 quote annuali dello stesso importo. Il pagamento delle spese deve essere fatto con un bonifico e la documentazione deve essere conservata per almeno dieci anni. Entro 90 giorni bisognerà mandare la comunicazione a Enea.

I requisiti per accedere al bonus

Tra i requisiti per richiedere il bonus è necessario essere proprietari di immobili (persone fisiche o giuridiche), i nudi proprietari e tutti quelli che hanno diritto di godimento reale sull'immobile. Sono ammessi nella categoria anche gli affittuari purché siano d'accordo con il proprietario e si occupino loro delle spese.

Il bonus può essere richiesto anche da chi abita in un condominio previa approvazione dello stesso per poter svolgere i lavori. Può accedere al bonus anche il condominio stesso per la schermatura delle finestre nelle parti comuni dell'edificio.

Quali tipi di zanzariere?

Le zanzariere che rientrano nel bonus 2021 devono rispettare alcuni requisiti. Queste possono essere: