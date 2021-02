Come sfruttare la luce naturale con le coperture in vetro: vantaggi e soluzioni

Negli ultimi anni la luce naturale è diventata un tema molto importante per chi vuole rimanere al passo con gli ultimi trend di arredamento e home design. Avere una casa luminosa infatti non solo tramette un senso di maggiore serenità e benessere psicologico, ma trasforma l’ambiente domestico, valorizzando tutti gli elementi di arredo presenti in casa. Oltre a finestre ampie e porte, una delle soluzioni più efficaci sono i tetti e le coperture in vetro.

Le finestre

Se volete puntare sulla luce naturale, le finestre in vetro per tetti sono la soluzione più semplice ed economica. Non si tratta di un vero e proprio tetto in vetro, ma di una o più finestre che vengono create ricavando spazio dalla copertura della casa.

In una finestra è fondamentale considerare la tipologia di apertura, queste possono essere:

a battente: che si chiudono e aprono attraverso una maniglia;

a scorrimento: l’apertura avviene nel controtelaio in acciaio;

a libro: gli infissi sono formati da più parti che si possono ripiegare sovrapponendosi una sopra l’altro;

a vasistas: la finestra si può aprire, anche solo parzialmente, verso l’interno dell'abitazione;

le finestre domotiche: da aprire e chiudere con un semplice telecomando o tramite il tuo smartphone.

Tetti in vetro

Al contrario, l'impiego di coperture e tetti speciali realizzati interamente in vetro è più complessa ed anche più costosa. Questi ultimi devono essere necessariamente progettati su misura da un professionista.

Fondamentale è la scelta tra coperture in vetro e acciaio (che poggiano cioè su una struttura metallica). Quelle con struttura metallica sono più comuni ed economiche, quelle completamente in vetro offrono una soluzione più di design ma comportano una spesa maggiore.

Solitamente tutte queste superfici vetrate sono già dotate di una protezione UV molto elevata, ma se usate per ambienti esterni è importante considerare anche i loro sistemi di ombreggiatura che, con il caldo, diventano fondamentali.

I vantaggi

Ricordiamo che anche il vetro riesce ad isolare l’abitazione, grazie a moderni doppi vetri temprati e trattati l’isolamento termico è garantito. Altro vantaggio è il risparmio di energia elettrica durante il giorno, soprattutto nelle stagioni estive, grazie al pieno sfruttamento della luce naturale. Infine, per quanto riguarda il calore, speciali trattamenti sulle superfici delle vetrate e particolari composizioni del vetro permettono a queste superfici di riflettere parte dei raggi solari, lasciando ovviamente passare la luce.