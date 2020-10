Agevolazioni fiscali: proroga del bonus facciate fino al 2021

Sono tante le agevolazioni fiscali prorogate per tutto il 2021, tra queste troviamo anche il Bonus facciate, la detrazione del 90% che può essere applicata alle spese documentate e sostenute per il recupero ed il restauro delle facciate degli edifici. Come si legge su Ediltecnico.it, il Documento Programmatico di bilancio (DPB) 2021, reso noto dal MEF, infatti, contiene come anticipazione tutte le misure che saranno contenute nella legge di bilancio 2021, attualmente inviato per l’approvazione alla commissione UE. In particolare, alla pagina 25 del documento sono contenute le proroghe dei bonus edilizi (che non si limitano solamente al Bonus facciate) e che hanno come obiettivo quello di “favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio, anche per aumentare la resilienza e sostenibilità e sostenere la ripresa del settore delle costruzioni”. Ecco i dettagli.

Bonus facciate

Nel dettaglio, il documento pone l'accento sul rafforzamento del sistema degli incentivi fiscali in materia di:

riqualificazione energetica;

messa in sicurezza antisismica degli edifici;

installazione di impianti fotovoltaici;

sistemi di accumulo e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Inoltre, si legge che gli incentivi relativi a ecobonus e sismabonus potranno essere elevati al 110% in caso di coesistenza di determinate condizioni.

Per approfondire: Bonus facciate, cos'è e come funziona.