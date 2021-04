Pulizie di primavera, ecco come pianificarle nel dettaglio

Con l’arrivo del bel tempo bisogna cominciare a pensare al cambio armadio e alle pulizie di stagione. Ma come iniziare? Per organizzarsi al meglio bisogna programmare un vero e proprio piano d’azione. Dopodiché, procuratevi un’attrezzatura base e uno spray multiuso utile per effettuare delle pulizie accurate. Dei panni in microfibra saranno dei preziosi aiuti, così come un aspirapolvere o meglio ancora una scopa a vapore in grado di aspirare la polvere e igienizzare il tutto.

Piano d'azione

Se volete iniziare dal soggiorno, solitamente, è consigliabile smontare le tende e dedicarsi ai vetri. Per la pulizia dei vetri e degli specchi consigliamo di pulirli in giornate dove il sole non riflette direttamente sulle superfici. Il rischio è quello di far comparire dei bruttissimi e antiestetici aloni sul vetro che renderanno vano tutto il vostro operato. Se abbiamo una parete attrezzata con libreria occorre svuotarla e pulirla bene al suo interno. Mentre se il divano è di tessuto, è consigliabile sfoderarlo e lavarlo in lavatrice. È bene ricordarsi di pulire bene tappeti, caloriferi, quadri, lampadari e tavolo da pranzo. Anche le persiane raccolgono più sporco di quanto possiamo pensare, infatti, la polvere, si annida tra le fessure provocando non soltanto odori sgradevoli, ma anche incrostazioni che se non rimosse tendono ad indurirsi. Le tende dovrebbero essere lavate almeno ad ogni cambio di stagione, ma soprattutto dopo l'inverno, in modo da togliere il grigio che hanno accumulato, rendendole profumate e brillanti.

Per quanto riguarda la pulizia della cucina occorre iniziare dall'alto spolverando la parte superiore dei pensili, laddove si accumulano polveri e vapori. Altra cosa importante è sbrinare il frigorifero con acqua e aceto, pulire il forno con una miscela di bicarbonato e sapone di Marsiglia liquido. Dopo bisogna riordinare la dispensa pulendo l’interno dei mobili e assicurandosi che non siano presenti formiche e altri insetti. Per le maniglie potete usare un prodotto specifico a seconda del materiale di cui sono fatte e un panno morbido che non graffi. Se avete le maniglie in ottone e volete lucidarle con dei prodotti naturali preparate una soluzione con limone e sale da cucina. Tagliate il limone a fette e prendetene una, mettetegli sopra del sale da cucina. Cercate di cospargere il sale su tutta la fetta, una volta cosparso per bene il sale prendete la fetta di limone e iniziate a pulire il vostro oggetto. L’importante è stare attenti a non strofinare troppo, perché si rischia di rovinare l’ottone o l’eventuale verniciatura.

Passiamo alla camera da letto, anche i materassi dovrebbero essere sempre puliti ed igienizzati, in quanto a contatto con la pelle e le vie respiratorie. I maggiori problemi che si possono riscontrare sono la formazione di muffa, macchie giallastre o, peggio ancora, infestazioni di parassiti.

Ed infine, il bagno, anche in questo caso, sempre partendo dalle tende e dalle finestre si passerà alla pulizia delle piastrelle con anticalcare e sgrassatore, lucidando i sanitari e pulendo la rubinetteria con prodotti adatti per acciaio.

