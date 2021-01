Le migliori soluzioni low cost per ristrutturare casa

Quando si decide di ristrutturare casa, una delle preoccupazioni maggiori è quella di riuscire a dare un nuovo look all’appartamento senza spendere una fortuna. Molti temono che partendo da un preventivo, imprevisti e lavori fuori programma facciano sforare il budget, inoltre, quando si decide di intervenire sulla struttura dell’abitazione è importante scegliere materiali duraturi e di qualità. Riuscire a sistemare casa spendendo poco, però, non è impossibile, se si conoscono alcuni trucchi diventa semplice e soprattutto economico.

Stabilire un budget

Prima di iniziare i lavori è importante stabilire il budget che si vuole sfruttare per realizzare un progetto che rientri nella spesa massima, così da non perdere di vista l’obiettivo e trovarsi a metà lavoro senza soldi. Inoltre, fissare un tetto di spesa lascia la possibilità di avere dei soldi extra da investire nel caso in cui ci siano degli imprevisti.

Interventi mirati

Dare un nuovo aspetto all’appartamento è il desiderio di molti, ma quando si ha un budget ridotto si devono fare delle scelte e realizzare interventi mirati e necessari. A volte analizzando bene la stanza, ci si può rendere conto che basta cambiare colore alle pareti o disporre diversamente i mobili per dare alla camera tutto un altro aspetto senza aver speso molti soldi.

Rinnovare i rivestimenti

Quando si vuole realizzare una ristrutturazione low cost, i rivestimenti murali o i pavimenti sono tra i lavori più costosi. Rimuoverli totalmente è molto dispendioso, ma negli ultimi anni si sono fatte spazio alternative economiche che permettono di rinnovare senza sostituire.

Sempre più spesso si utilizzano piastrelle adesive resistenti e idrorepellenti, perfette per dare un nuovo look al bagno o alla cucina. La gamma di colori, motivi decorativi e finiture è davvero ampia e rispecchia ogni stile e gusto. Inoltre, se volete modificare gli spazi, il cartongesso o i controsoffitti sono materiali facili da utilizzare per dare una “rinfrescata” a una stanza con un investimento ridotto.

Riciclare gli arredi

Per gli amanti del design, seguire le ultime tendenze è molto importante, ma questo non vuol dire buttare i vecchi mobili e comprarne di nuovi, serve solo un po' di immaginazione e i vecchi tavoli o armadi si potranno riutilizzare. La soluzione migliore è senza dubbio il colore, basta ridipingere le ante degli armadi, le sedie le cassettiere o le porte e gli elementi d’arredo acquisteranno un aspetto del tutto diverso.

Un’altra idea è quella di cambiare le maniglie delle porte, ma anche le gambe dei divani o dei tavolini, un modo intelligente per dare un nuovo look ad un mobile datato.

Cambiare il colore delle pareti

Contrasti e giochi di colore sono il segreto per avere delle pareti nuove spendendo poco. Nel caso in cui la camera è piccola, meglio puntare sulle tinte chiare, se invece volete un effetto d’impatto potete scegliere la carta da parati a fondo unico o con motivi, facendo attenzione ad abbinarla con gusto.

Chiedere più preventivi

Una volta stabilito il budget e gli interventi più importanti, bisogna rivolgersi ad esperti del settore. L’offerta è molto ampia e potete chiedere più preventivi per farvi un’idea e scegliere il più conveniente in base alle vostre esigenze.

Utilizzare i bonus

Ristrutturare casa spendono poco è possibile puntando sugli incentivi statali. Dal bonus ristrutturazioni a quello dei mobili le detrazioni arrivano fino al 50% e aiutano a cambiare l’aspetto della casa o ottenere riqualificazioni energetiche con un netto risparmio.

