Portafortuna ma in casa meglio non averli: come allontanare i gechi

Per alcuni hanno un aspetto simpatico, per altri invece sono assolutamente da evitare: i gechi sono animali molto comuni in città che spesso entrano in casa, ma sono del tutto innocui, tanto che per alcuni sono il simbolo della fortuna.

Abili nel cacciare mosche e zanzare, di cui si cibano, tuttavia per tante persone è meglio tenerli lontani dall’appartamento. Come? Con rimedi naturali che li manterranno alla larga dalla nostra casa.

Come riconoscere i gechi e le loro caratteristiche

I Gekkonidi sono una famiglia di piccoli rettili comunemente noti come gechi. La maggior parte dei gechi nei paesi temperati è di colore grigio o beige e possono diventare presenze fisse sui muri dei nostri terrazzi e nei giardini specie durante le serate non particolarmente fredde. Simili alle lucertole, non superano i 20 centimetri di lunghezza e le zampe sono provviste di speciali cuscinetti capaci di aderire su ogni superficie liscia e sui soffitti delle case.

In Italia la maggior parte dei gechi ha una pelle maculata, solo alcune specie originarie dei paesi tropicali hanno colori brillanti. In generale, solo pochi esemplari possono cambiare colore per adattarsi all’ambiente in cui si trovano.

Anche se non sono pericolosi, si riproducono frequentemente: la femmina è in grado di deporre 2-3 uova per accoppiamento. Queste solitamente vengono depositate nelle intercapedini dei muri, sotto le piante o le pietre e in base alle temperature possono schiudere dopo 1-2 mesi.

Dotati di un’eccellente vista al buio, sono abili nel cacciare insetti fastidiosi, proprio per questo per molti rappresentano il simbolo della fortuna, ma questa è solo una delle motivazioni. Secondo una tradizione millenaria, la capacità di avere la coda che si rigenera dopo averla persa è il simbolo della rinascita, caratteristica che non può che portare buona sorte.

Curiosità

Le specie notturne godono di un'eccellente vista al buio, in genere si nutrono di insetti e a volte anche di frutta e nettare. Spesso si aggirano intorno alle luci artificiali dove trovano abbondanti quantità di prede. Per cacciare, rimangono completamente fermi fissando quest'ultime e scattano rapidissimi all'attacco dopo alcuni secondi o addirittura minuti di attesa. Tra le altre curiosità da evidenziare, ricordiamo, inoltre, che i gechi sono i soli rettili dei paesi temperati dotati di voce, emettono cioè un verso simile a uno squittio.

Come allontanare i gechi da casa

Avere un geco in casa quindi non è pericoloso, ma comunque se vogliamo allontanarli ci sono rimedi efficaci come sigillare eventuali crepe o fessure in cui potrebbero infilarsi all’interno dell’appartamento.

Inoltre, i gechi mangiano insetti, quindi se in casa ci sono ragni o zanzare, saranno attirati, per questo eliminando le loro prede, con una pulizia costante e approfondita e con i rimedi naturali, si eliminerà anche il loro cibo e quindi non saranno spinti ad entrare. Inoltre, è bene installare zanzariere per limitare l’ingresso degli insetti e quello dei gechi.

Se questi metodi dovessero risultare insufficienti, possiamo ricorrere a prodotti naturali, totalmente innocui per il rettile, ma che lo spingeranno ad allontanarsi da casa. Tra gli aromi poco amati dal geco, ci sono gli spicchi d’aglio, questi vanno posizionati in prossimità dei punti in cui potrebbero entrare. Un’altra soluzione è quella a base di acqua e peperoncino: spruzzata su determinate aree rappresenta un antirepellente naturale che spinge il geco ad allontanarsi perché non gradisce il suo odore. Lo stesso vale per il caffè, il pepe e le palline di naftalina, che se distribuite all’ingresso di casa o nelle piante, allontanano efficacemente i gechi.

Un antizanzare naturale

Come già accennato, i gechi si nutrono anche di insetti, proprio per questo motivo sono ottimi alleati nella caccia alle zanzare, alle mosche e ad altri insetti che per l'uomo spesso risultano fastidiosi. Di conseguenza, è sconsigliato allontanarli dai nostri giardini, ovviamente a meno che non si tratti di una colonia troppo numerosa o che non entrino in casa.

I rimedi

Anche se non hanno veleno e sono totalmente innocui, quando le colonie diventano troppo numerose i gechi possono diventare ospiti "sgraditi", specie se entrano dentro casa. Ecco alcuni rimedi per allontanarli.

Come qualsiasi altro animale, il geco non ama restare a lungo in zone in cui si sente in pericolo e senza cibo, di conseguenza potrebbe allontanrsi da solo, ma in ogni caso è possibile aiutarsi con una scopa, assicurandosi di non far loro del male. Per quanto, invece, riguarda i repellenti naturali, come detto prima, aglio, caffè e pepe sono ottimi rimedi per tenerli alla larga. Nonostante ciò, se il problema persiste e avete bisogno di aiuto potrete sempre rivolgervi a delle ditte di disinfestazione.

