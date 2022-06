Come combattere l’invasione delle formiche in casa con rimedi naturali

Con l’arrivo dell'estate e il primo caldo è molto probabile che, come accade tutti gli anni, nelle nostre case tornino anche le formiche. Che si viva in campagna o in città, dalle piccole fessure ne possono entrare in casa numerosi gruppi. Inizialmente compaiono pochi esemplari, ma basta abbassare la guardia qualche ora per ritrovarsi le stanze di casa, specialmente la cucina, piene.

Una lotta fastidiosa che sembra non finire mai, poiché spesso le formiche ci costringono a svuotare le stanze e i mobili per riuscire a capire da dove arrivano, e come fare a sbarazzarcene. Se fin’ora ci siamo esclusivamente affidati a dei prodotti chimici ma con scarsi risultati, è bene sapere che esiste qualche efficace metodo naturale per prevenire e combattere questo fenomeno, risparmiando, così, anche del denaro.

Da dove arrivano le formiche?

Prima di intervenire con l’eliminazione delle formiche, è bene valutare da dove arrivano, in quanto sarà proprio sul punto del loro ingresso che dobbiamo concentrare le nostre operazioni per eliminarle definitivamente. Risulta fondamentale riparare le spaccature del muro e chiudere eventuali buchi. Questo permetterà di fermare l'avanzata delle formiche. In prossimità dell'ingresso di casa, soprattutto per chi vive in campagna, si possono aggiungere piante di incenso, lavanda, menta, origano o alloro, in quanto agevolano l’allontanamento degli insetti.

Rimedi per combattere le formiche

Mantenere l'igiene, soprattutto in bagno e in cucina, costituisce il primo passo per evitare l'invasione di formiche, attirate da zucchero e dai resti di cibo. Quando il pasto è finito, bisogna provvedere a lavare subito i piatti e il lavandino. Pulire la tavola e le superfici costituisce una strategia molto utile, in grado di allontanare gli insetti.

Stessa cosa vale per i pavimenti, raccogliere le briciole cadute a terra alla fine di ogni pasto è fondamentale. Mettere a macerare qualche spicchio di aglio nell'acqua insieme al peperoncino permetterà di ottenere un composto naturale molto utile. Basta spruzzare il composto sui muri e negli angoli.

Anche il sapone di Marsiglia può aiutare a cacciare via le formiche. Lavare e sciacquare le superfici, raggiungendo anche gli angoli più nascosti, permette di evitare il proliferare dei fastidiosi insetti. Spargere del talco sulle zone di casa dove abbiamo avvistato le formiche aiuterà ad allontanarle senza danni. È la soluzione ideale per gli angoli nascosti, le finestre e i davanzali.

Anche le spezie sono un rimedio naturale molto efficace. Pepe, cannella, chiodi garofano, peperoncino possono essere utilizzati direttamente sulla superficie, versati in un composto spray. In cucina è bene sigillare le confezioni di cibo. L'ideale è mantenere i barattoli, come ad esempio il miele, ben puliti.

Insetticida fai da te

Con gli ingredienti della dispensa possiamo creare un prodotto per igienizzare casa e combattere le formiche in modo semplice, economico ed efficace. Basta mescolare acqua calda e aceto, bicarbonato, qualche goccia di tea tree oil, in quanto antibatterico e disinfettante, e rami di rosmarino e menta fresca.

Come allontanare gli insetti da casa

„ “