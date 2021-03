Ammoniaca: come utilizzarla in sicurezza per la pulizia domestica

L'ammoniaca si presenta come un gas incolore, tossico, dall'odore forte e molto riconoscibile. Un prodotto particolarmente solubile, perfetto in casa come detergente in moltissimi ambiti. A contatto con l’aria però può intaccare l'alluminio, il rame, il nichel e le loro leghe, quindi va utilizzata con molta cautela e moderazione.

Quando utilizzate l’ammoniaca in casa, dovete aver cura di ventilare molto gli ambienti, utilizzare guanti e coprire anche ogni parte del corpo: infatti dal contatto con la pelle potrebbe, in alte dosi, persino provocare ustioni. Se la si utilizza in un ambiente senza ventilazione, è bene proteggersi con una mascherina per il naso e la bocca. L’ammoniaca, infine, va sempre utilizzata diluita, poiché pura potrebbe rovinare molte superfici. Ecco alcuni modi per utilizzarla in sicurezza.

Ammoniaca per pulire la cucina

L'ammoniaca può essere utilizzata per detergere la cucina in diversi modi: per eliminare gli accumuli di sporco come ad esempio nelle griglie del forno; sui pensili della cucina un po' unti, basta passare un panno imbevuto di acqua e ammoniaca e dopo risciacquare; per pulire il lampadario o la ventola della cucina.

Ammoniaca per i pavimenti

Ideale anche per igienienizzare i pavimenti, basterà pulire prima con la scopa il pavimento e poi lavarlo con acqua tiepida e ammoniaca, senza aggiungere altri detergenti.

Ammoniaca per i tappeti

Iniziate sbattendo bene i tappeti e lasciandoli all'aria per un po’. Passate quindi un panno imbevuto con la tradizionale soluzione di acqua e ammoniaca, nella misura di un cucchiaio per litro d’acqua. Se i tappeti sono particolarmente pregiati, allungate ulteriormente la soluzione con l’acqua (un cucchiaio di ammoniaca per tre litri di acqua). Non versate mail la soluzione direttamente sul tappeto, ma utilizzate sempre il panno.

Cromature di nuovo brillanti

Macchie e aloni su auto e moto? Usate allora una soluzione con 15 parti di acqua e una di ammoniaca e passate uno straccio imbevuto di questa soluzione sulle cromature. Torneranno come nuove.

Contro la muffa sulle poltrone di vimini

Passate sulle chiazze un panno imbevuto di ammoniaca diluita, facendo attenzione però a non far penetrare il liquido nel vimini, per evitare che se ne alteri il colore.

Smacchia il bucato senza decolorare

Macchie di sudore o residui di cibo spariranno dal vostro bucato se aggiungete al lavaggio un cucchiaio di ammoniaca al posto dell’ammorbidente. L’ammoniaca ha infatti un forte potere sgrassante, me diversamente dalla candeggina non toglie i colori ai capi.