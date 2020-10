Parquet: come prendersene cura in modo efficiente

Il parquet crea un ambiente caldo e accogliente. Ogni volta che questo rivestimento viene posato, il risultato finale dà sempre la sensazione di eleganza e ordine, anche se bisogna fare i conti con i costi e l’usura del tempo. A seconda del legno scelto, il parquet potrebbe rovinarsi più velocemente.

Se quelli con spessore maggiore possono essere lamati e verniciati, bisogna fare comunque attenzione per non rovinarlo. Potrebbero formarsi, ad esempio, macchie, dovute all’assorbimento di liquidi e altre sostanze, abrasioni, dovute al calpestio e all’usura, o rigonfiamenti, dovuti a perdite di acqua.

Rigonfiamenti dovuti a perdita di acqua

Questo piccolo incidente domestico può provocare i problemi più seri ed è sempre consigliato, in caso di acqua sul pavimento, di asciugare il più tempestivamente possibile ed eventualmente applicare prodotti che aumentino l’idrorepellenza dello strato di vernice superficiale. Tali prodotti possono, anche, prevenire la formazione di macchie, generalmente dovute a fenomeni di assorbimento di sostanze liquide da parte del legno.

Abrasioni e rigature

Per evitare abrasioni e rigature è senz’altro utile la presenza di uno zerbino fuori della porta di ingresso, così come applicare feltrini sotto gli arredi e posizionare tappeti nelle zone di maggiore passaggio e di forte usura, quali, ad esempio, postazioni studio con sedie a rotelle. Ricordiamoci, però, che i segni del tempo su un bel pavimento in legno non sono per forza antiestetici e, anzi, possono donare un aspetto vissuto che ne caratterizzi ancora di più la piacevolezza.

Manutenzione e pulizia del parquet

Ma vediamo ora quelli che possono essere definiti i trattamenti di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria, a seconda della loro frequenza. I trattamenti possono essere distinti anche in base al tipo di finitura del parquet, che può essere a vernice, a cera o a olio.

Manutenzione ordinaria

Pulizia costante: si effettua utilizzando un aspirapolvere con spatola apposita o una scopa con setole naturali. Molto utili anche i panni specifici in microfibra elettrostatica attira polvere. Da evitare, invece, l’uso di macchine pulitrici a vapore.

Lavaggio con cadenza più dilatata nel tempo: si effettua utilizzando un panno appena umido e ben strizzato. Si può usare solo acqua, non calda, o acqua più un detergente neutro per pavimenti in legno, privo di solventi, molto diluito. In commercio ne esistono di specifici sia per parquet finiti a vernice che a olio o cera, anche con funzione antibatterica. Non vanno mai impiegati prodotti schiumosi ed è bene evitare ammoniaca e sostanze aggressive come alcool e candeggina. Una volta effettuato il lavaggio e a pavimento asciutto, si può procedere alla lucidatura, senza l’impiego di prodotti particolari, ma solo passando un panno di cotone asciutto seguendo la direzione delle venature del legno.

Come rimuovere la polvere

Prima di dedicarci al lavaggio dobbiamo preoccuparci di togliere la polvere: per farlo senza creare graffi ed eliminare i batteri, l'aspirapolvere e il robot sono gli elettrodomestici ideali. In poco tempo potrete raggiungere ogni angolo e avere una pulizia approfondita. In alternativa, potete utilizzare un panno inumidito che oltre a rimuovere la polvere permette al legno di rimanere lucido.

Come lavare il parquet con prodotti naturali

I detersivi che contengono ammoniaca sono molto aggressivi e possono intaccare la superficie del legno: per pulirlo e disinfettarlo senza correre il rischio di comprometterlo, ecco alcuni prodotti green. Sale, aceto e limone sono il rimedio giusto per una pulizia efficace e duratura che nello stesso tempo rispetta l’ambiente: basta aggiungere questi “ingredienti” nell'acqua e le superfici saranno pulite e disinfettate.

Mantenere il pavimento lucido: la cera fai da te

Se si ha un parquet da diversi anni, l’aspetto può risultare vecchio e rovinato, per riportarlo all'antico splendore basta semplicemente stendere un velo di cera. In commercio ci sono prodotti non aggressivi come gli oli rigeneranti che aiutano a lucidare con poche gocce. In alternativa si può utilizzare lo straccio in microfibra, come anche la cera da realizzare a casa in maniera completamente naturale. In un pentolino è sufficiente far sciogliere tre dosi di olio di lino e uno di cera d'api. Per dare un profumo particolare, potete utilizzare olio di eucalipto, tea tree e menta che hanno anche proprietà disinfettanti e antibatteriche, ma anche quelli alla lavanda, legno di rosa, o incenso.

Manutenzione straordinaria - Trattamenti protettivi differenziati per tipo di finitura

Legni verniciati: frequenza legata all’usura, da una volta ogni tre mesi a una volta all’anno. Possono effettuarsi trattamenti con prodotti protettivi in dispersione acquosa, per ravvivare e proteggere lo strato di vernice esistente. Le modalità sono le stesse del normale lavaggio ma insieme all’acqua si usano prodotti specifici protettivi ravvivanti e rinforzanti che, a seconda dei casi, possono migliorare la resistenza all’abrasione, agire sulle proprietà di idrorepellenza, e infine, incidere sulla resa estetica del pavimento, agendo su macchie, segni e difetti non troppo pronunciati. Esistono in commercio smacchiatori a base di solventi, ma questi prodotti vanno usati con attenzione e solo localmente, dato che possono intaccare le vernici e lasciare aloni. Si può, inoltre, ricorrere all’utilizzo di speciali cere denominate commercialmente Polish , con effetto opaco o lucido, che andranno poi rimosse tramite levigatura prima di ulteriori applicazioni.

Legni cerati: frequenza legata all’usura, anche fino a una volta al mese. È necessario effettuare periodicamente un intervento di riceratura , per ridare lucentezza alla finitura che altrimenti annerisce col tempo. In primis, si effettua eliminando la vecchia cera, passando un panno inumidito in una soluzione di acqua e di un solvente a cera, poi, dopo un risciacquo, si può procedere all’applicazione della nuova mano di cera e alla lucidatura finale.

Legni con finitura a olio: frequenza legata all’usura, mediamente una volta ogni tre mesi. È necessario rinnovare l’olio per nutrire e proteggere il legno, stendendo semplicemente una nuova mano del prodotto, seguendo la direzione delle venature del legno. Il trattamento a olio permette al legno di traspirare, lasciandone i pori aperti, e dona un aspetto molto naturale. Al contempo è più sensibile alle macchie.

Parquet graffiato? Ecco come ripararlo

Il parquet usurato tende a graffiarsi più facilmente e per rimetterlo a nuovo potete passare un pezzo di carta vetrata di grana fine per eliminare ogni segno. Successivamente potete stendere con un pennello la vernice opaca o lucida e in questo modo si crea una pellicola resistente e impermeabile ai graffi.

Prendersi cura del parquet e farlo durare nel tempo è più semplice di quanto si possa immaginare. Basta affidarsi ai prodotti giusti e il risultato finale sarà splendente e come nuovo.

Prodotti online

Manutenzione del parquet. A chi rivolgersi a Trieste?