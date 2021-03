Pentole in rame: perché usarle in cucina è vantaggioso e salutare

Anche le pentole e gli strumenti che utilizziamo in cucina giocano un ruolo importante per la cottura dei cibi. Molto utilizzate sono le pentole di rame. Questa tipologia di pentole fornisce rinomate prestazioni proprio perché il rame è un buon conduttore di calore. Vediamo quindi perché preferirle alle tradizionali in acciaio.

Pentole in rame: caratteristiche e vantaggi

Avere una cucina con delle pentole e padelle di rame in esposizione, è sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma il pentolame in rame non è solo un grande elemento d'arredo, ma lo strumento preferito da chi si cimenta ai fornelli. Gli appassionati di cucina lo sanno bene perché il rame è un grande materiale per la cottura dei cibi, in quanto:

ha un elevata conducibilità termica di gran lunga superiore rispetto all’acciaio, circa 10 volte di più;

è il top in cucina perché garantisce una cottura omogenea e priva di bruciature, mantenendo costante la temperatura;

utilizzato in particolare per la cottura di risotti, creme e cibi che necessitano di cotture lunghe, a basse temperature e costanti. Il rame scaldandosi velocemente mantiene anche in maniera stabile il calore una volta raggiunta la temperatura desiderata;

ha un costo più elevato rispetto ad altri materiali perché questa tipologia di pentole è realizzata al loro interno con un rivestimento metallico per uso alimentare che protegge il cibo da eventuali di reazioni chimiche che possano alterare la loro commestibilità;

garantisce maggiore sicurezza igienica;

contribuisce inoltre al risparmio energetico.

Svantaggi

Tra gli svantaggi, invece, come già accennato, rientrano i costi elevati rispetto al comune pentolame e la necessità di dover fare di tanto in tanto la manutenzione, ossia la rigenerazione interna della padella, la cosiddetta stagnatura: si riveste la parte interna di uno strato di stagno necessario a proteggere i cibi, durante la cottura, dalla formazione di verderame. Oggi ci sono pentole in rame rivestite all'interno di una lamina di acciaio la quale garantisce il contatto sicuro con i cibi.

Consigli per la pulizia

Le pentole in rame non si lavano in lavastoviglie perché i continui lavaggi potrebbero usurare più velocemente la lamina protettiva interna. Mai usare spugne e pagliette di ferro per le pentole di rame rivestito di stagno, si rovinano. Inoltre se ci sono incrostazioni non serve usare prodotti aggressivi ma solo un antico rimedio naturale, ossia lasciare in ammollo le pentole in acqua, aceto e sale. Per la pulizia della parte esterna invece potete usare un prodotto specifico per ottone e rame.