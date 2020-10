Dissuasori meccanici per allontanare i piccioni da balconi e grondaie

In città finestre, cornicioni e terrazze diventano una dimora accogliente per alcuni volatili come i piccioni, che oltre ai rumori, amano fare il nido su caldaie, condizionatori, grondaie e tetti sporcando, con i loro escrementi, ogni superficie. L'ambiente diventa inospitale e antigienico e il loro guano, ricco di parassiti, contiene delle sostanze acide, che con il tempo sono in grado di danneggiare le strutture degli edifici.

I piccioni possono essere veicolo di circa 60 diverse malattie infettive, alcune anche gravi (Salmonellosi, Criptococcosi, Istoplasmosi). Ecco allora alcuni consigli per allontanarli definitivamente dalle nostre abitazioni senza far loro del male.

Come allontanare i piccioni

Il sistema più semplice per allontanare i piccioni è costituito dai dissuasori meccanici, cioè oggetti di vario tipo in grado di "convincere" i piccioni a non stazionare. Si tratta di dispositivi che non fanno male ai volatili; economici o facili da realizzare anche con il fai da te. Sicuramente, un’azienda specializzata sarà maggiormente in grado di suggerire e realizzare le soluzioni più efficaci, ma volendo ci si può attrezzare anche da soli. Ecco i migliori.

In generale i sistemi più efficaci per far allontanare i piccioni sono i dissuasori meccanici ad aghi e le reti anti intrusione . Tali sistemi di dissuasione hanno la caratteristica di rendere scomode la sosta e la nidificazione nella zona protetta.

e le . Tali sistemi di dissuasione hanno la caratteristica di rendere scomode la sosta e la nidificazione nella zona protetta. Girandole colorate: il movimento di questi strumenti, indotto dal vento, spaventa i piccioni e li allontana.

Specchi e luccichii: i bagliori generati da superfici molto riflettenti sono un ottimo deterrente per i piccioni. Specchietti, vecchi cd, strisce di carta argentata possono essere facilmente sistemati lungo balaustre, ringhiere e cornicioni. In ferramenta si trovano inoltre nastri adesivi rifrangenti, pratici, economici e poco "invasivi" dal punto di vista estetico.

Gufi: i piccioni hanno un'ancestrale e irrefrenabile terrore dei gufi. Una sagoma con grandi occhi gialli, anche solo disegnata, sistemata strategicamente sul balcone o dietro il vetro della finestra impedirà ai colombi di avvicinarsi. In commercio, inoltre, si trovano pupazzi, pensati proprio per gli esterni, alimentati a batteria, che riproducono anche il tipico verso del gufo.

Infine, attenzione al cibo. I colombi, infatti, sono perennemente alla ricerca di cibo. Questo significa che bisogna fare attenzione a non lasciare mai avanzi o briciole su davanzali e balconi.

A chi rivolgersi a Trieste