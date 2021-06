Addio germi e batteri: cos'è e come utilizzare il sanificatore ad ozono

Il sanificatore ad ozono è uno strumento molto utile che può aiutarci a rendere la nostra casa più salubre semplicemente generando ozono a partire dall'ossigeno presente in casa: in questo modo è possibile eliminare allergeni, germi, batteri.

Sanificatore ad ozono: cos'è e come utilizzarlo

Un macchinario che sfrutta la sua tecnologia prendendo l'ossigeno presente nell'aria e nell'acqua, dal quale viene poi prodotta una piccola quantità di ozono. L'ozono ossida i microrganismi e le particelle, svolgendo così un'azione igienizzante, sanificante e deodorante 100% naturale, senza bisogno di ricambi e detergenti chimici.

Ma come utilizzare il sanificatore ad ozono? Per prima cosa, è bene dire che è preferibile utilizzarlo stanza per stanza, avendo cura di chiudere sia finestre che porte. Solo in questo modo il sanificatore ha la possibilità di saturare per bene l'ambiente. Sempre per lo stesso motivo, è bene attendere che il sanificatore abbia concluso la sua azione prima di aprire la porta della stanza.

Attenzione: quando il sanificatore è in funzione, è bene uscire dalla stanza. Questo macchinario è considerato del tutto innocuo per la salute, in quanto alla fine della sua azione l'ozono si decompone in ossigeno. Diverso però è il discorso quando il macchinario è in funzione. Umani e animali domestici non devono assolutamente entrare in contatto con l'ozono in modo diretto, perché potrebbe comportare problemi di salute. Nessun problema invece per tessuti o altri dispotivi elettronici (tv, stereo o elettrodomestici).

Modelli

Esistono diversi modelli di sanificatori ad ozono: i più tecnologici sono quelli con timer o quelli che si collegano allo smartphone e che anche a distanza permettono di tenere sotto controllo l'andamento della sanificazione.

Dove acquistarlo

Oltre ai negozi specializzati in prodotti per la pulizia e la sanificazione della casa, il sanificatore ad ozono può essere acquistato anche nei negozi di elettronica, senza dimenticare ovviamente il web.