Come disinfettare le scarpe per avere casa priva di germi e batteri

Nell'ultimo anno a causa dell'emergenza pandemica che ha coinvolto il mondo intero c'è una maggiore sensibilizzazione e divulgazione di pratiche igieniche per evitare la trasmissione del Covid-19. Tra le tante norme di sicurezza da adottare in casa, una sana abitudine ogni volta che rientrate nella vostra abitazione è quella di lasciare le scarpe fuori dall'uscio oppure disinfettarle.

Se non riuscite a tenere fuori casa le vostre scarpe, perché magari non avete spazio oppure perché abitate in un condominio e questo potrebbe dare fastidio agli altri condomini, allora optate per la disinfezione, utile a mantenere il vostro ambiente di casa pulito e privo di germi e batteri.

Questa buona abitudine è soprattutto indicata per chi ha in casa bambini piccoli, i quali spesso gattonano per terra e mettono in bocca tutto quello che trovano in giro. Ecco allora alcuni consigli per igienizzare le vostre scarpe.

Oli essenziali

Per pulire le scarpe potete utilizzare dei prodotti a base di olii essenziali, sono facilmente reperibili in commercio ed hanno delle buone proprietà antibatteriche.

Prodotti per le scarpe

Sempre in commercio è possibile trovare dei prodotti spray per scarpe non dannosi per la salute: sono ottimi per eliminare i batteri e annientare i cattivi odori.

Alcol denaturato

In alternativa, potete strofinare le scarpe con una soluzione di alcol denaturato, ideale per disinfettarle in modo rapido.

Acqua e candeggina

Infine, potete usare un mix di acqua e candeggina per disinfettare l'interno delle scarpe. Questo composto risulta anche un ottimo igienizzante per l'esterno, in particolare per le suole, attenzione però a non rovinarle: utilizzate il mix solo se le scarpe sono di colore bianco.