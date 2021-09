Scutigera: cos’è e perché non conviene ucciderla

Se vi dovesse capitare di incontrare una scutigera per casa non commettete l'errore di ucciderla. Si tratta di un insettivoro e per il nostro appartamento rappresenta un grande punto di forza. Scopriamo perché

La scutigera è un artropode chilopode con 15 paia di zampe. Originario della regione mediterranea, si è diffuso attraverso buona parte dell'Europa, dell'Asia e del Nord America e vive anche in altre parti del mondo e, solitamente, negli ambienti abitati. Se vi dovesse capitare di incontrare una scutigera per casa non commettete l'errore di ucciderla. Per quale motivo? Si tratta di un insettivoro e per il nostro appartamento rappresenta un grande punto di forza, in quanto muovendosi velocemente tre le pareti di casa uccide cimici, scarafaggi, termiti, formiche, pesciolini d'argento ma anche zanzare e ragnetti.

Caratteristiche

La scutigera ha un corpo rigido e giallastro, questo le consente di essere molto veloce, presenta tre linee dorsali scure e 15 paia di zampe a strisce bianche e nere. Di solito vive dai 3 ai 7 anni e predilige ambienti umidi come cantine, bagni, lavanderie o crepe.

Nel momento in cui la sua presenza in casa dovesse diventare massiccia sarà ovviamente necessario prendere delle precauzioni, soprattutto per evitare che la casa possa essere sempre sporca.

La scutigera è pericolosa?

La scutigera è innocua per l'essere umano e per i nostri animali, infatti, un suo eventuale morso non crea alcuna conseguenza spiacevole. Non lo è invece per le sue prede, che uccide iniettando loro un veleno letale. Anche se accade molto raramente, la scutigera può mordere un essere umano ma soltanto quando, sentendosi aggredita, cerca l'ultima via di scampo.

Quando succede, il morso non è peggiore della puntura di un'ape. Generalmente si tratta di un leggero dolore e gonfiore nella zona del morso, che normalmente sparisce nel giro di qualche ora. Rappresentano delle attrattive per la scaligera i capelli, le tracce di polvere, i rifiuti organici, i peli degli animali domestici. Di conseguenza, è consigliabile avere sempre la casa molto pulita, anche dietro mobili ed armadi e controllare sempre che non vi siano crepe sotto i davanzali e sui battiscopa.

Rimedi contro le scutigere

Ecco alcuni rimedi naturali utili ad allontanare da casa le scutigere: