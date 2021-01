Tarme in casa? Come eliminarle in un batter d'occhio

Pensi di avere delle tarme in casa? Iniziamo col dire che non sono rischiose per la salute, queste però, possono rovinare mobili, tappeti e anche vestiti. Ecco perché è importante eliminarle non appena ci si accorge del problema.

Tarma è il nome comunemente utilizzato per indicare alcune specie di lepidotteri appartenenti alla famiglia Tineidae, le cui larve si nutrono di tessuti come lana, seta e anche cotone, oltre ad altre tipologie di sostanze contenenti cheratina. Le tarme si nutrono di tessuti e fibre naturali; hanno la capacità di trasformare la cheratina, proteina presente in capelli, peli e lana, in cibo. Questi minuscoli esserini preferiscono i tessuti sporchi e sono particolarmente attratti dai tappeti e dai vestiti che contengono sudore e residui di altri liquidi. Possono anche essere attratte dall'umidità. Scopriamo, dunque, come eliminarle.

Rimedi contro le tarme

Prima di tutto, cerca di scoprire dove si concentra il problema: in un armadio, una cassettiera o mobiletto? Non dovresti avere difficoltà a capirlo, perché i segni dei danni sono spesso visibili. Inizia a liberarti delle tarme utilizzando le apposite trappole per catturarle. Pulisci la zona interessata e passa l'aspirapolvere regolarmente in corrispondenza dell'area colpita in modo da rimuovere tutte le larve. Infine, lava accuratamente tutti i vestiti e altri tessuti nella zona infestata, come lenzuola, biancheria e coperte. Ecco alcuni prodotti e consigli utili:

in commercio è possibile trovare delle trappole collanti con feromoni specifici, attirando le farfalline e imprigionandole con la colla, evitano gli accoppiamenti tra gli insetti.

Il lavaggio deve essere effettuato con acqua calda: lavare i capi infestati a temperatura molto alta (50°C per oltre 30 minuti), facendo attenzione al rischio infeltrimento per la lana.

Potete utilizzare prodotti chimici specifici, da usare eventualmente con la massima attenzione nella giusta quantità e con le corrette modalità o, in alternativa, prodotti naturali come lavanda, alloro, chiodi di garofano, legno di cedro, patchouli, rosmarino e timo.

Se con questi metodi non riuscite a liberarvi dalle tarme, dovete allora ricorrere ad una ditta di disinfestazioni che vi aiuterà a risolvere il problema.