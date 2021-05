Il fascino del castello di Duino: tutte le aperture del mese di giugno

Nell'articolo tutte le informazioni per poter visitare uno dei luoghi più affascinanti di tutto il Friuli Venezia Giulia

Il Castello di Duino sarà aperto al pubblico con i seguenti orari: sabato e domenica: 9:30 - 17:30 dal lunedì al venerdì: 9:30 - 13:00 chiuso il martedì Il Castello sarà aperto, in via eccezionale, Martedì 1 Giugno dalle 9:30 alle 13:00 e Mercoledì 2 Giugno dalle 9:30 alle 17:30 sempre nel rispetto delle regole imposte dal DPCM attualmente in vigore. All'interno si potrà ammirare una splendida mostra dedicata alla pittura della Cina Imperiale, sita al primo piano nella Galleria del Castello. Info: 040/208120 o visite@castellodiduino.it