Al giardino pubblico tornano i film, al via la stagione del cinema all'aperto

Cinema sotto le stelle: un'estate di emozioni. Sabato 8 giugno alle 21, la Casa del Cinema di Trieste riapre l’arena estiva del Giardino Pubblico agli appassionati di cinema, nel cuore verde del centro cittadino, dopo il grande successo della seconda stagione che ha registrato più di diecimila spettatori. Per il terzo anno consecutivo, l'associazione si occuperà della programmazione dell’arena estiva del Giardino Pubblico “Muzio de Tommasini” di Trieste, che da giugno a settembre si trasformerà in un vero e proprio “Giardino del Cinema”. La storica arena, l'unico cinema all’aperto ancora attivo nel capoluogo giuliano e molto caro ai triestini, sarà nuovamente gestita dall’associazione Casa del Cinema di Trieste, vincitrice del bando triennale promosso dal Comune per gli anni 2022-2024.

Il programma

Il programma completo e aggiornato si trova a questo link. La Casa del Cinema porta tutta la sua esperienza nel mondo delle associazioni culturali e dei festival in questa nuova stagione di cinema all’aperto (Alpe Adria Cinema – Trieste Film Festival, Anno Uno – I Mille Occhi, Bonawentura – Teatro Miela, La Cappella Underground – Trieste Science+Fiction Festival, Maremetraggio – ShorTS International Film Festival) e presenta un programma di oltre cinquanta serate nel corso dell’estate 2024, con proiezioni di grandi successi dell’ultima stagione, cinema d’autore, classici restaurati, film per famiglie, film di animazione, titoli in versione originale, anteprime e inediti presentati sotto la sigla dei principali festival cinematografici del territorio.

La rassegna

La rassegna “Il Giardino del Cinema” è organizzata dall’associazione Casa del Cinema di Trieste, con la partecipazione del Comune di Trieste e il sostegno della Fondazione CRTrieste e di Coop Alleanza 3.0; si avvale inoltre della collaborazione della cooperativa sociale La Collina. «Siamo lieti di annunciare il ritorno del cinema all'aperto al Giardino Pubblico "Muzio de Tommasini" di Trieste. La Casa del Cinema vi invita a vivere un'estate indimenticabile con oltre 50 serate dedicate ai grandi successi cinematografici, al cinema d'autore, ai classici restaurati e ai film per famiglie. Vi accoglieremo in un’atmosfera unica sotto le stelle, per un’esperienza culturale e di intrattenimento di alta qualità. Anche quest’anno abbiamo lavorato per offrire al pubblico dei triestini e dei tanti turisti presenti in città un cartellone cinematografico di grande prestigio. Auguriamo a tutti gli appassionati una stagione ricca di emozioni e divertimento. Buona visione!» ha dichiarato Mariella Magistri, presidente della Casa del Cinema di Trieste.

Due importanti appuntamenti

Nel programma del “Giardino del Cinema” troveranno spazio anche due importanti appuntamenti del palinsesto della 21a edizione di “Trieste Estate”: la rassegna a ingresso libero #CINEMANORDEST organizzata sempre dalla Casa del Cinema di Trieste, e la 25a edizione dello ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica organizzata dall’Associazione Maremetraggio. Un contributo significativo al programma è dato anche dalle numerose collaborazioni e dalle serate extra dedicate a eventi musicali e teatrali con le organizzazioni di Bonawentura - Teatro Miela, Hangar Teatri e Orchestra Fiati Arcobaleno. Il programma cinematografico si avvale inoltre delle collaborazioni di Alliance Française di Trieste, Festival Approdi, British Film Club, Associazione De Banfield, DeutschZentrum Triest, DonK HM, Premio Sergio Amidei, Il Rossetti, Scuola di Musica 55 - Casa della Musica, Triskell Festival Itinerante.

Ingressi, orari e biglietti

L’ingresso sarà sempre lato via Giulia/largo Tomizza e l’inizio delle proiezioni alle ore 21.00. Il prezzo dei biglietti sarà di Euro 6,50 interi, Euro 4 ridotti. La Casa del Cinema aderisce a “Cinema in Festa” con l’offerta del biglietto speciale a €3,50 per le prime serate fino al 13 giugno. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di “CINEMA REVOLUTION”, la campagna sostenuta dal MiC - Ministero della Cultura con la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano che dal 14 giugno per i film di nazionalità italiana ed europea proporrà i biglietti unici al prezzo speciale di Euro 3,50. Per altre informazioni c’è il sito www.casadelcinematrieste.it Il cartellone del “Giardino del Cinema” sarà suddiviso in programmi bisettimanali, che saranno annunciati nel corso dell’estate.

I film

La prima parte della rassegna cinematografica inizia sabato 8 giugno con l’edizione restaurata di ”Buena Vista Social Club” (1999), l’eccezionale docu-film di Wim Wenders dedicato a un gruppo di vecchie glorie della musica tradizionale cubana (Compay Segundo, Ibrahim Ferrer e Omara Portuondo, fra gli altri), riuniti dal chitarrista Ry Cooder per realizzare un disco e una tournée. Si prosegue domenica 9 giugno con il film campione d’incassi dell'ultima stagione, lo straordinario esordio alla regia di Paola Cortellesi “C’è ancora domani”, originale dramedy in bianco e nero sul tema dei diritti delle donne e dell’amancipazione femminile ambientato nella Roma del Secondo Dopoguerra. Lunedì 10 giugno l’Alliance Française Trieste presenta il “Très Court International Film Festival”, con un concorso internazionale composto da un collage di 36 film di durata inferiore ai 4 minuti.