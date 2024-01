A Trieste la residenza artistica di Claudia Livia, ospite in città per due mesi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Inizia nei prossimi giorni la residenza artistica di Claudia Livia, la giovane artista di Berlino che è risultata vincitrice della call internazionale e per due mesi sarà attiva a Trieste. Un curriculum importante per la giovane artista che dopo il master in Media spaces design alla UE University of applied science Europe di Berlino ha esposto con mostre personali e collettive sia a Berlino che in tutta Europa, da Lubiana a Linz, da Leipzig a Treviso con pubblicazioni in Danimarca e negli Stati Uniti. La sua proposta di rigenerazione urbana attraverso l'arte contemporanea si chiama “arte rigenera” e mira a individuare e rivitalizzare degli spazi urbani inutilizzati o trascurati attraverso il coinvolgimento della comunità locale. L'obiettivo è creare opere, anche partecipate, che riscattino uno o più spazi della città, stimolando la creatività della comunità e rafforzandone il senso di appartenenza per creare un ambiente urbano vibrante e inclusivo, che ispiri. Claudia Livia sarà a Trieste per più mesi ed all'interno del programma della residenza artistica incontrerà curatori, artisti e altri soggetti attivi a vario titolo nel mondo dell'arte contemporanea.

Un lavoro prodotto con il sostegno finanziario dell’Unione Europea, i cui punti di vista e opinioni espresse sono degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. La residenza artistica è finanziata infatti dal progetto Culture Moves Europe per le residenze artistiche ed organizzata e promossa dall'associazione S@NGIORGIO 2020 che in parallelo sta portando avanti anche altre iniziative. Tra queste l'evento di beneficenza NOSTALGIA. E proprio rispetto a questa serata, a favore dell'Associazione Bambini Chirurgici del Burlo, nel frattempo c'è stata una fuga di notizie. Una delle dj storiche di Trieste, pluripremiata, tra le prime donne a proporre dischi in vinile, che proprio al Paradiso ha mosso i suoi primi passi, prima di una importante carriera a livello nazionale, si è lasciata sfuggire il suo ritorno sulle scene dopo anni di assenza, solo per questo evento speciale. Manca ancora l'ufficialità, ma anche l'evento di beneficenza di marzo promette sorprese interessanti.