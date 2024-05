Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Lunedì 20 maggio, alle 19:00 all’Hangar Teatri in via Luigi Pecenco 10 si terrà il terzo dei quattro incontri di “It’s Up to EU! Penso dunque voto - 4 incontri per parlare d’Europa”, organizzati dall’associazione di promozione sociale RIME. Il titolo è “Clima e ambiente: una questione europea?” e avrà come ospiti Gianluca Liva e Simone Martuscelli. La crisi climatica è sempre più un tema ricorrente all’interno del dibattito europeo: politiche ambientali, comunicazione scientifica e attivismo locale spesso hanno obiettivi simili, ma utilizzano approcci e linguaggi diversi. Qual è il ruolo del giornalismo e della divulgazione scientifica nel contrastare la crisi climatica, che ripercussioni hanno effettivamente i regolamenti europei, e qual è la posta in gioco per l’ambiente alle prossime elezioni europee? Gianluca Liva è un giornalista e comunicatore scientifico.

Chi è Gianluca Liva

È uno dei fondatori di RADAR Magazine, sito web di un collettivo italiano di giornalisti e fotografi scientifici, investigativi e ambientali. Si occupa di crimini ambientali, tossicologia e impatto sociale dell'inquinamento. Collabora o ha collaborato con Le Scienze (Scientific American), MIND, VICE Media Group LCC, European Science Media Hub (ESMH) e altri media. Come comunicatore scientifico, ha collaborato con il Programma Ambiente delle Nazioni Unite, la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO e l'International Fact-Checking Network (IFCN).

Martuscelli, un giornalista "scomodo"

Simone Martuscelli: giornalista, è stato redattore e responsabile editoriale del mensile Scomodo, collaborando inoltre con diverse testate, tra cui Domani, Micromega, Valigia Blu, Rivista Studio e The Submarine scrivendo di politica italiana ed europea. Ha collaborato ai blog di Fridays For Future Italia occupandosi di temi relativi alla crisi climatica per Domani e Il Fatto Quotidiano. Ha lavorato per l'Istituto Affari Internazionali e cura tuttora insieme a Pietro Forti un podcast sulla politica italiana passato da L'Espresso al magazine Generazione, Buone Intenzioni. Per partecipare all’evento iscriversi a forms.gle/zKWsEywhgxCEZjoRA o scrivere a info@associazionerime.it. Il quarto incontro è in programma il 3 giugno. Il progetto It’s up to EU – sostenuto dalla Regione FVG - mira ad accrescere la consapevolezza della cittadinanza europea in particolare tra gli under 35, con particolare attenzione a coloro che si affacciano al voto per la prima volta proprio in virtù di un notevole calo di interesse dei giovani nella politica e di una disillusione diffusa del proprio potenziale all’interno della sfera pubblica.