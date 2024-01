Casa nuova con stile e consapevolezza, ecco i consigli per il 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Per il 25° anno Pantone ha decretato il colore dell’anno, che influenzerà le industrie creative, dalla moda al beauty, fino all’arredamento. Per il 2024 la nuance scelta è Peach Fuzz (13-1023): una tonalità di pesca, tra il rosa e l’aranciato, che ispira sentimenti di appartenenza e calma, volendo trasmettere un messaggio di condivisione e inclusività. Questo colore rispecchia il passato ma dona un tocco di modernità con un aspetto contemporaneo. Proprio come Wallapop, – la piattaforma leader nella compravendita di prodotti second-hand, che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile – dove, attraverso le 20 diverse categorie, è possibile vendere gli oggetti che non si utilizzano più, che potranno acquistare una seconda vita nelle mani di qualcun’altro. Un modo per guadagnare anche qualche soldo extra, con cui realizzare nuovi acquisti sulla piattaforma per rinnovare i propri ambienti di casa.

Proprio la categoria “Casa e giardino” ha visto un aumento delle transazioni del 110% nell’anno appena passato, così come un aumento dell’87% nel numero di ricerche all’interno della stessa. E tra gli oggetti più ricercati dagli utenti troviamo: articoli della Thun, mobili di arredamento come divani e armadi, e utensili e accessori per la cucina. “Decidere di rivolgersi al mercato second-hand permette di stare al passo con i tempi, rinnovando la casa con stile, ma mantenendo sempre un occhio al portafoglio e all’ambiente. In pochi semplici passi, utilizzando Wallapop, è possibile rinnovare il proprio ambiente domestico con facilità, trovando oggetti unici a prezzi vantaggiosi e allo stesso tempo vendendo quello che non si utilizza più, contribuendo così all’economia circolare.” – spiega Chiara Mazza, Senior PR Specialist Italy di Wallapop.

Peach Fuzz (13-1023) è un colore delicato e avvolgente che riesce a donare calma e serenità; se utilizzato nell’interior design dà vita a un ambiente accogliente. È facile quindi ricreare queste atmosfere anche a casa propria, scegliendo di rinnovare gli ambienti di casa con elementi che richiamino questa tonalità. Su Wallapop, nella categoria “Casa e giardino” è possibile trovare tanti tesori nascosti: come ad esempio candele profumate e tazzine da caffè per dare vita a piccoli momenti di relax, in cui prendersi cura di sé. Anche il momento della cena, magari in compagnia di amici, può avere come protagonista questo colore, basta mettere in tavola una tovaglia e dei piatti tono su tono per creare armonia di colori, posizionando al centro un bel vaso di fiori, sempre con le stesse nuances. Non resta quindi che collegarsi alla piattaforma e scovare gli oggetti che più rispecchino le diverse esigenze di ognuno!