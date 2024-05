"Come la salsa rosa sulle gallette", il libro di Marcello Leonardelli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Mercoledì 15 maggio, alle ore 18, presso l'Antico Caffè San Marco di Trieste, si terrà la presentazione del nuovo libro dello scrittore Marcello Leonardelli, intitolato " Come la salsa rosa sulle gallette (di riso)". L'autore dialoga con Gabriella Dipietro. Mettete in pentola dei racconti originali e fateli scaldare bene; aggiungete quanto basta di pensieri profondi; spolverate di fine umorismo; inserite una manciata di piccole grandi storie che desiderano essere raccontate; regolate con un pizzichino di sogni infranti e… voilà, ci sono tutti gli elementi capaci di appagare il corpo e la mente, regalando sani momenti di svago e di riflessione. Questo libro di Marcello Leonardelli nasce come una raccolta di scritti conservati in un cassetto, a volte pubblicati sui social o in qualche rubrica di redazioni giornalistiche on line, e sono stati creati durante la pandemia Covid-19 che nel bene, e magari nel male, è stata occasione anche di guardare al proprio passato, presente e futuro. Impossibile non riconoscersi fra i personaggi di questo romanzo semiserio ambientato a Trieste, una città che come tante ha dovuto fare i conti con un mondo bizzarro fatto di lockdown, donne fuori di testa, uomini ancor più matti, camionette della Protezione Civile, mascherine anticontagio e molto altro. Il mondo di Walt, protagonista disincantato ma sempre sorridente, che si ritrova a confrontarsi con una realtà dove, silenziosamente e di soppiatto, tutto è cambiato. “In questi primi giorni di chiusura quasi totale, Walt aveva capito alcune cose: tutti, meno lui, sapevano fare la pizza; tutti, meno lui, correvano; tutti, meno lui, appartenevano a un mondo parallelo che viveva e cantava sui balconi; tutti, meno lui, prima non si lavavano le mani; tutti, compreso lui, potevano mangiare per 12 ore di seguito”. Gabriella Dipietro