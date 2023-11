Italia Viva rispolvera l'idea di una agenzia di stampa euroadriatica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Trieste, 26 novembre – A latere della visita istituzionale di sabato 25 novembre della deputata Isabella De Monte con una delegazione di Italia Viva presso la CNI di Slovenia e Croazia, nelle comunità di Capodistria e Umago, composta da Walter Godina (Presidente provinciale di IV), Salvatore Napoletano (Responsabile rapporti con la CNI di Slovenia e Croazia per IV TS) ed Emanuele Cristelli (Portavoce IV FVG), la deputata ha dichiarato: “Ci siamo recati in visita istituzionale presso la CNI di Slovenia e Croazia lontano dalle scadenze elettorali per avviare un percorso di collaborazione istituzionale continuativo e stabile nel tempo, impegnandoci con appuntamenti regolari”.

Aspetto, quello della lontananza dalla scadenza elettorale, che è stato rimarcato dal Presidente dell’UI Maurizio Tremul. A Capodistria era presente anche l’onorevole Felice Žiža, deputato della minoranza italiana in Slovenia, insieme al quale sono state sviscerate varie problematiche della CNI. Allo stesso modo nell’incontro di Umago c'è stato un proficuo dialogo con la vicepresidente della Giunta Esecutiva UI Grassi Bartolić e la Presidente della CI di Umago Bassanese Radin. Continua De Monte: “Siamo grati per l’ospitalità dell’Unione Italiana e della disponibilità dataci. Sentiamo l’orgoglio di condividere questo percorso con i nostri connazionali d’oltre confine. Ci faremo carico di molte questioni emerse: dalla strutturalità dell’interesse italiano verso la CNI, alla stabilità dei fondi per le attività, passando per l’annoso tema delle difficoltà riscontrate dai connazionali nel riconoscimento dei titoli di laurea conseguiti in Italia per poi esercitare la professione di insegnanti in Slovenia e Croazia. Infine lanciamo l’idea di favorire la nascita di una vera agenzia stampa transnazionale e transfrontaliera, da intuizione di anni fa di alcuni giornalisti, per garantire una buona ed efficace diffusione delle notizie nella nostra comune area euro-adriatica”.