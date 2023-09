Concorso nazionale per startup e imprese al femminile: al via le domande

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Candidature aperte fino al 30 settembre per il Concorso nazionale Donna e Lavoro, organizzato dall’Agenzia per il Lavoro Eurointerim Spa. Il concorso è rivolto, come di consueto, a startup e Imprese a tema donna e lavoro. Possono presentare un progetto sia startup che vogliono proporre un’idea ben precisa e sono formate da un team disposto a svilupparla, sia imprese con un progetto innovativo al femminile che singoli individui, senza un team ma con talento e un’idea originale da realizzare.

L’idea vincente verrà premiata da Eurointerim Spa con un riconoscimento in denaro di 3mila euro. Il secondo e il terzo classificato verranno premiati rispettivamente con 2mila euro e 1.000 euro. I criteri di valutazione si baseranno su innovatività e originalità, realizzabilità tecnica e tempi di sviluppo, sostenibilità economica dell’iniziativa, mercato di riferimento, concorrenza e impatto sociale e ambientale. E’ possibile inviare le proprie candidature entro venerdì 30 Settembre 2023. Per visualizzare il bando e il form di iscrizione: www.donna-lavoro.it