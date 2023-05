Ventesima edizione della Corri Trieste, ecco i favoriti per la vittoria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

TRIESTE – Si correrà domenica 21 maggio la ventesima edizione della "Corri Trieste", manifestazione organizzata da ASD Promorun con la collaborazione di Comune di Trieste, Regione Friuli-Venezia Giulia, inserita nel Calendario Nazionale FIDAL, che si appresta a festeggiare un compleanno importante. Lo scorso anno il vincitore keniano Dickson Simba Nyakundi aveva fatto segnare il crono di 28’47”, aggiudicandosi il settimo miglior tempo nella dieci chilometri su suolo italiano.

Il nuovo tracciato

L’edizione precedente, quella del 2021, aveva invece festeggiato la presenza dell’azzurra Giovanna Epis che, in preparazione della maratona olimpica di Tokyo 2020, aveva chiuso le sue fatiche in 33’00”, suo attuale personal best sulla distanza. A causa del prolungarsi dei lavori di riqualificazione nella zona del Porto vecchio, la gara si svolgerà nuovamente sul velocissimo tracciato dell’ultima edizioneche consta di otto giri da 1.250 metri completamente chiusi al traffico. Un’occasione speciale anche per i tifosi che potranno incitare i propri amici e familiari, come se fosse una gara in pista. Partenza e arrivo avranno sullo sfondo la centralissima piazza Venezia dalla quale si correrà su due rettilinei attraversando il centro della città per poi affacciarsi sul mare.

Iscrizioni limitate

Proprio per permettere a tutti di vivere un’esperienza di gara veloce, ASD Promorun ha scelto di limitare le iscrizioni, evitando il sovraffollamento. In parallelo si svolgerà anche la Non Competitiva Ten, un evento entrato a far parte della tradizione e che permette agli amici di sfidarsi o semplicemente correre in compagnia, partecipando ad una vera e propria festa.

I favoriti per la vittoria

Riflettori accesi sul keniano Castor Omweni Mogeni che ha nelle gambe l’ottimo 28’07” fatto segnare ad Arezzo lo scorso anno e sul giovanissimo etiope Ararso Negasa, al personale pochissimi giorni fa all’Adizero road to records di Herzogenaurach quando ha tagliato il traguardo in 28’25”. Torna a Trieste l’azzurro olimpico di maratona Yassine Rachik (Fiamme Oro Padova), più volte presente alla Corsa dei Castelli, l’altra manifestazione organizzata da Promorun che si svolge ad ottobre. Nel palmarès di Rachik il titolo di campione italiano 5000 metri del 2016, una medaglia di bronzo ai Campionati Europei under 20 nei 10000 metri nel 2015, la medaglia di bronzo ai Campionati europei di Berlino 2018 nella maratona ed il nono posto alla maratona di Londra del 2019 con 2h 08’ 39”, a soli 46 secondi dall’attuale primato italiano maschile.

La sfida con Ndikumana e la corsa in rosa

Nei 10 chilometri su strada Rachik può vantare un personale di 28’ 45” fatto registrare a Dalmine nel 2017. Si preannuncia agguerrita la sfida contro il burundese Celestin Ndikumana (Asd Atl. Futura Roma) che vanta sulla distanza lo stesso primato di 28’ 45” ottenuto ad Arezzo lo scorso anno. Di recente ha ottenuto le vittorie dei 5000 metri alla Night Walk and Middle Distance Night di Milano e al XXXII Meeting Città di Conegliano facendo segnare, rispettivamente, 13’ 31” 96 e 13’ 18” 74, così come la keniota Caroline Makandi Gitonga (Run2Gether) che ha guadagnato il gradino più alto del podio in 15’ 07” 97. Al femminile l’attenzione è tutta su di lei, abituata a gareggiare in Italia dove a Torino nel 2019 ha fatto segnare il suo personal best con il crono di 32’02”.