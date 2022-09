La Corsa dei castelli ancora al fianco dei piccoli pazienti del Burlo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

TRIESTE – Squadra che vince non si cambia, così l'associazione sportiva dilettantistica Promorun ha rinnovato la collaborazione nata durante l’ultima edizione de “La Corsa dei Castelli” con l’Ospedale Burlo Garofolo di Trieste. Un sodalizio speciale che conferma la volontà di Promorun di essere strumento di benessere, sia attraverso la promozione dello sport che attraverso opere di solidarietà nei confronti dei piccoli pazienti. Lo scorso anno sono stati raccolti circa 8mila euro che hanno permesso di contribuire al progetto “L’angolo di Costanza – Una coccola per le mamme”, con l’obiettivo di fornire alla Terapia Intensiva Neonatale, grazie alla collaborazione del dottor Gabriele Cont, uno speciale dispositivo destinato a favorire le operazioni di nursery dei bambini prematuri.

“Lo scorso anno abbiamo iniziato un percorso di collaborazione con l’Ospedale Burlo Garofolo che ci auguriamo di poter proseguire con successo. La raccolta fondi di quest’anno sarà destinata ancora ai piccoli pazienti, speriamo che il frutto del progetto che abbiamo studiato con il dottor Alessandro Amaddeo possa alleviare, almeno in parte, le loro sofferenze ed il disagio di procedure traumatiche” ha detto Silvia Gianardi, Presidentessa di Promorun.

Il progetto

L’era del Covid ha modificato fortemente anche le strutture ospedaliere, costringendo i reparti a prevedere corridoi di ingresso ed uscita. Anche il Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale Burlo Garofolo ha subito un rimaneggiamento in conseguenza del quale sono state rimosse le aree di accoglienza destinate ai più piccoli. L’assenza di un’area giochi ha reso il percorso che devono affrontare i piccoli pazienti non a misura di bambino, rendendo l’ingresso in ospedale più traumatico. Primo compito della raccolta fondi è quello di decorare le pareti delle aree di accoglienza del Pronto Soccorso Pediatrico lungo pannelli estraibili che, in caso di rimaneggiamento, possano essere adattati ad altri ambienti. Ad integrazione del progetto di accoglimento dei bambini, sarà anche possibile destinare i fondi raccolti all’acquisto di speciali tablet interattivi, da utilizzarsi per alleviare il trauma psico-fisico legato all’invasività di alcune procedure.

Gli atleti potranno donare al momento dell’iscrizione tramite il sito Enternow, attraverso bonifico bancario sull’Iban IT12B0306909606100000157822 intestato a Fondazione Burlo Garofolo indicando nella causale “Corsa dei Castelli per il Burlo Garofalo” oppure al ritiro del pettorale, dove personale dell’Ospedale Burlo sarà presente per spiegare il progetto. LE GARE

L’appuntamento con la 6^ edizione della Corsa dei Castelli è per domenica 16 ottobre 2022 con partenza dal Castello di Miramare. Accanto alla manifestazione principale anche la Non Competitiva Ten, evento parallelo ma per il quale non è necessario il tesseramento e la presentazione di un certificato medico agonistico, e la Family Run otto chilometri il cui scopo è quello di diffondere la cultura dello sport come abitudine fondamentale per il benessere psico-fisico.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito promorun.it.