Corsa dei castelli, t-shirt con stile per il 16 ottobre

TRIESTE – Archiviata da poco la 19^ Corri Trieste, gara 10 km Fidal organizzata da ASD Promorun su circuito da 1250 m e nella quale il keniano Dickson Simba Nyakundi ha conquistato la vittoria con 28’47”, facendo registrare la gara su strada da 10 km più veloce d’Italia del 2022, l’attenzione di ASD Promorun è ora tutta rivolta all’organizzazione della 6^ edizione de “La Corsa dei Castelli”. L’appuntamento è per domenica 16 ottobre sempre a Trieste, evento in calendario nazionale FIDAL e frutto della collaborazione con il comune di Trieste e la Regione Friuli-Venezia Giulia. La Corsa dei Castelli è nata da un’idea dell’Assessore allo Sport del Comune di Trieste Giorgio Rossi e si svolge in un contesto architettonico e paesaggistico che dà il meritato lustro alla città di Trieste, perla dell’Adriatico e crocevia culturale.

La t-shirt

Tutti gli iscritti alla manifestazione riceveranno una T-shirt tecnica Luanvi, partner consolidato delle manifestazioni Promorun. Un capo di alta qualità che coniuga le caratteristiche tecniche con lo stile. Nera e rossa, in pendant con i colori di ASD Promorun, sul fronte racconta il percorso attraverso le icone stilizzate dei due Castelli e riporta il nome della gara.

Le gare

L’appuntamento è per domenica 16 ottobre 2022, quando la 6^ edizione della Corsa dei Castelli vedrà il via dal Castello di Miramare e vedrà sfilare gli atleti sul lungomare per poi entrare nel Porto Vecchio, affacciarsi in Piazza Unità e affrontare “Il Muro”, poche centinaia di metri caratterizzate da elevata pendenza, prima di concludere le proprie fatiche nella corte del Castello di San Giusto. Accanto alla manifestazione principale anche la Non Competitiva Ten, evento parallelo ma per il quale non è necessario il tesseramento e la presentazione di un certificato medico agonistico, e la Family Run 8 km il cui scopo è quello di diffondere la cultura dello sport come abitudine fondamentale per il benessere psico-fisico. Le iscrizioni sono aperte sul sito. Promo società con minimo 10 partecipanti.