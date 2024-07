Corsa dei castelli 2024, già 1500 gli iscritti, si corre il 20 ottobre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

TRIESTE – Cento giorni alla gara, cento anni di UniTS, multipli di cento le adesioni delle ultime ore, un numero che sembra accompagnare la strada verso la #100UniTS Corsa dei Castelli, manifestazione podistica di 10 km su strada omologata FIDAL, organizzata da Asd Promorun per domenica 20 ottobre 2024. Cento anni di ricerca, eccellenza, creatività e ingegno umano per l’Ateneo del capoluogo giuliano, a cui si aggiunge l’esperienza di Asd Promorun nella realizzazione di eventi sportivi che, in più, donano lustro al territorio e lo sostengono attraverso strategie di rispetto dell’ambiente e creazione di importanti ricadute economico-sociali. L’Università di Trieste, in questo 2024 ricco di iniziative dedicate alle celebrazioni del centenario dalla fondazione, ha dedicato grande spazio alle manifestazioni sportive, anche con l’obiettivo di coinvolgere la comunità accademica e cittadinanza nel clima di festa e nel messaggio positivo che connotano questi eventi.

Le gare

Il percorso è davvero straordinario, basterebbe la partenza, al cospetto del Castello di Miramare, per rimanere a bocca aperta ma Trieste ha un patrimonio di bellezza paesaggistica e architettonica che si svelerà ai partecipanti durante la gara. Dal Castello di Miramare, infatti, si va a caccia di velocità per i primi 8 km prima di entrare in quel capolavoro che è Piazza Unità e tirar fuori energie, coraggio e determinazione per raggiungere il Castello di San Giusto affrontando la salita dell’ultimo chilometro, definito “Il Muro”. Chi volesse godersi l’evento senza badare al cronometro, può partecipare alla Non Competitiva Ten, evento parallelo per il quale non è necessario il tesseramento e la presentazione di un certificato medico agonistico. Per tutti, con l’obiettivo di educare alle attività sportive all’aria aperta, la Family Run 8 km con arrivo in Piazza Unità.

I numeri

Il sodalizio con l’Università di Trieste ha già iniziato a dare i suoi frutti, sono già oltre 1500 gli atleti, gli amatori e i cittadini che hanno raccolto l’invito di UniTS di celebrare il centenario correndo o camminando per le strade della città. Numerose le presenze previste dall’estero che renderanno profondamente internazionale la gara a cui parteciperanno runner da Austria, Canada, Colombia, Croazia, Egitto, Estonia, Francia, Irlanda, Israele, Perù, Portogallo, Russia, Slovenia, Svizzera, Slovacchia, Ucraina, Ungheria e USA.

International Road Race

L’evento nell’evento è la International Road Race Running Match u.23 10k, gara alla quale prenderanno parte gli atleti U23 di Federazioni estere, arricchendo il parterre internazionale, a conclusione di un anno sportivo costellato delle grandi emozioni dei Campionati Europei di Roma 2024, ai quali Promorun ha partecipato con uno stand informativo sulla manifestazione, e delle imminenti Olimpiadi di Parigi 2024. Già confermate le partecipazioni di Francia, quest’ultima, lo scorso anno, sul gradino più alto del podio femminile e sul secondo, al maschile, Danimarca, Inghilterra, Polonia, Slovacchia, Svizzera, Repubblica Ceca, oltre alla padrona di casa Italia. Le iscrizioni sono aperte sul sito www.promorun.it