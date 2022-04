Da San Giacomo a piazza Unità, ecco il percorso del corteo del Primo maggio

In occasione del 1° Maggio 2022 è prevista la consueta manifestazione che partirà alle 9:30 dal rione di San Giacomo. Da quell'ora è previsto un corteo di manifestanti che da campo San Giacomo raggiungerà, all'incirca verso le 11, piazza Unità d'Italia. Questo il tragitto che i lavoratori e lavoratrici percorreranno nella mattinata. Campo san Giacomo, via san Giacomo in Monte, via Caprin, via Molino a Vento, piazza Garibaldi, via Oriani, Largo Barriera Vecchia, via Carducci, piazza Oberdan, piazza Dalmazia, via Ghega, via Roma, via Valdirivo, corso Cavour, riva III Novembre, piazza Unità d’Italia. All'arrivo nella piazza principale della città si terrà un comizio.