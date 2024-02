Dieci febbraio, alla foiba di Basovizza è il giorno della Meloni

TRIESTE - La presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni parlerà in occasione della cerimonia per il Giorno del Ricordo, data che commemora la tragedia delle foibe, l'esodo giuliano-dalmata e le più complesse vicende del confine orientale. Per la destra nazionale è motivo di orgoglio, in quanto la Meloni è il primo premier della storia italiana a provenire da ambienti politici che mai prima d'oggi avevano governato. Il tema è caro a Fratelli d'Italia, dove buona parte dei militanti affonda le proprie radici nel Movimento sociale italiano. Questa mattina la Meloni dovrebbe parlare per ultima (secondo la scaletta degli interventi diramata dal Comune). Prima della leader dei sovranisti ci saranno i discorsi del presidente del Comitato martiri delle foibe, del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.

La cerimonia

L'evento inizia alle 10:30. Il programma prevede l'ingresso dei gonfaloni e dei medaglieri nazionali, con subito dopo l'alzabandiera alla presenza di un picchetto fornito a cura del Comando Regionale Esercito FVG. Successivamente, prima della deposizione delle corone d'alloro da parte della Meloni, Fedriga, Dipiazza e delle associaizoni dell'esodo, ci sarà la lettura della motivazione per la medaglia d’oro al valor militare concessa alla città di Trieste. Verranno poi concessi gli onori ai martiri delle foibe e il vicario generale della diocesi di Trieste celebrerà la santa messa. Prima degli interventi delle autorità, verrà data lettura della preghiera per gli infoibati. Infine, per ultimo, sarà il vicepremier Antonio Tajani a deporre la corona d'allora. Alla fine della cerimonia presso la foiba di Basovizza i rappresentanti dell'esecutivo nazionale si sposteranno alla stazione centrale di Trieste, dove verrà inaugurato il treno del Ricordo, speciale convoglio che nelle prossime settimane toccherà diverse città italiane.