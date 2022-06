Porto Vecchio: in arrivo altri 10 milioni per le nuove sedi della Regione

In arrivo oltre 10 milioni di euro per il Porto Vecchio, in particolare per la nuova sede della Regione che si configurerà in una sorta di “quadrilatero Regionale”. Lo ha dichiarato il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga a margine di una conferenza stampa. “Abbiamo fatto una riprogrammazione rispetto alle sedi della Regione – ha spiegato Fedriga - che verranno spostate rispetto al progetto iniziale, in più verrà fatto un emendamento in cui, in un protocollo che coinvolgerà Comune, tutte le autorità di sistema portuale e Ursus, verranno messi insieme a fattor comune per un ulteriore contributo più di una decina di milioni di euro per valorizzare il Porto Vecchio”.

Mentre prima le sedi erano previste nelle aree Greensisam, ha annunciato il governatore, “verranno ora messe nell’area adiacente dove, con la stessa logica, avremo due grandi centri limitrofi più una palazzina dove verrà creata tutta l’area regionale, che troverà anche risposte in un’altra palazzina per il centro per l’Impiego. Quindi ci sarà un quadrilatero regionale, come stabilito anche in un incontro con l’architetto Kipar, con il quale concordiamo su uno sviluppo paesaggistico e di coerenza territoriale”.