L’Itis riceve oltre 10mila euro di beneficenza durante l'emergenza Covid

Oltre 10mila euro di donazioni sono state elargite all'Itis dalla cittadinanza durante il periodo più intenso dell'emergenza sanitaria: è stato comunicato durante una conferenza stampa nella struttura di via Pascoli. Tra le donazioni anche un termoscanner di ultima generazione per la rilevazione della temperatura corporea. Nell'incontro è stato reso omaggio a tutti coloro che hanno voluto aiutare l'ente sia con elargizioni in denaro che semplicemente cucendo Mascherine. Hanno partecipato il presidente dell'ITIS Aldo Pahor, il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, del Vicepresidente e Assessore alla salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, del Direttore dei servizi socio sanitari di Asugi Maria Chiara Corti e del presidente di Federsanità Anci Fvg Giuseppe Napoli.

Riccardi: "Superare impostazione ospedalocentrica"

Riccardi ha evidenziato la necessità di "riposizionamento delle strutture residenziali. Questa esperienza ha confermato le preoccupazioni in ordine a un servizio che il sistema è riuscito a garantire: una struttura di queste dimensioni è comunque riuscita a fronteggiare una situazione molto difficile. Noi non possiamo archiviare questa esperienza senza far tesoro di tutto il lavoro straordinario che è stato fatto, ora sono necessarie alcune strutture in grado di innovare il sistema".

Come sottolineato dalla Regione, l'Amministrazione intende "superare l'attuale impostazione ospedalocentrica delle cronicità ed elabori un modello di assistenza integrata con il territorio che non escluda gli ambiti della prevenzione, del volontariato e dell'impresa sociale. L'esperienza dell'Itis di Trieste in questo contesto, anche per l'esperienza maturata durante la diffusione del contagio, può contribuire a ridisegnare il futuro assetto del sistema chiamato a rispondere ai bisogni e alle necessità di una regione tra le più anziane d'Europa e di una comunità che presenta elementi di cronicità e fragilità sempre più rilevanti".