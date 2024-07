"Chiamo da Trieste, è un emergenza", ma le chiamate finiscono al 112 sloveno

TRIESTE - "Accade spesso in alcune aree di Trieste e dei territori regionali vicino al confine e sulla costa: chiamando il numero unico di emergenza 112 si viene trasferiti alla centrale di emergenza slovena anziché a quella italiana". A sostenerlo sono la consigliera del Patto per l'Autonomia Giulia Massolino e il consigliere del Partito democratico Francesco Russo attraverso una interrogazione presentata in Regione. Secondo i due consiglieri il fenomeno rappresenta "un problema rilevante, considerando che una persona, tanto più in situazione di emergenza e specialmente se anziana, può non riuscire a interloquire con l’operatrice o l’operatore in un’altra lingua".

Un passaggio che può avere diverse ripercussioni sulla gestione dell'emergenza in corso. "Senza contare - aggiungono - che in alcuni casi segnalati chi ha risposto dal vicino confine dichiarava di non poter passare la chiamata ai numeri di emergenza italiani. Chiediamo alla Giunta quali siano le azioni che è possibile mettere in campo per risolvere questo problema, prima che si verifichino casi drammatici di ritardo o impossibilità nei soccorsi. Il problema è tanto più urgente considerata la stagione estiva e che le zone costiere altamente frequentate sono per lo più sotto copertura cellulare straniera".