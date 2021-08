Giovane privo di sensi in acqua, soccorso dai sanitari e portato in ospedale a Monfalcone

Nella mattinata di oggi 16 agosto un ragazzo giovane è stato trovato privo di sensi nella zona della diga di Grado e dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato all'ospedale di Monfalcone. A riportare la notizia è Il Piccolo. Il giovane sarebbe stato trovato da alcuni bagnanti e tratto in salvo. Non si conoscono le condizioni in cui versa il ragazzo al quale i sanitari hanno praticato le manovre per rianimarlo.