Soccorrono un giovane di 21 anni, operatori del 118 aggrediti con pugni e sputi

Un infermiere e un autista del 118 sono stati aggrediti ieri 2 agosto verso le 18 all'interno del parco di Villa Revoltella da un giovane di 21 anni. Il personale sanitario, giunto sul posto per prestare soccorso al ragazzo, è stato raggiunto da pugni e sputi prima di riuscire a bloccarlo e a richiedere l'intervento della Polizia. Una volta sul posto, le forze dell'ordine hanno provveduto a calmare la situazione - poco prima ci avevano provato inultimente anche gli amici del giovane che si trovavano con lui.

Il 21enne è stato quindi ammanettato, portato in ospedale a Cattinara e denunciato. Il personale del 118 aggredito non ha avuto gravi conseguenze ma la notizia si è diffusa rapidamente negli ambienti sanitari. Matteo Modica, segretario del FSI-USAE ha infatti parlato di "vile aggressione" esprimendo "sconcerto e sdegno. Portiamo la massima solidarietà e vicinanza agli operatori coinvolti. Siamo a disposizione degli stessi per le eventuali tutele del caso". La Questura di Trieste dovrebbe emettere un comunicato in giornata. La notizia è pertanto da considerarsi in aggiornamento.