Morsi, calci e pugni contro personale sanitario: in tre a Cattinara

Sono intervenuti per una segnalazione relativa ad un minorenne ubriaco che stava disturbando in via Battisti e, una volta saliti a bordo dell'ambulanza, per tutta risposta sono stati aggrediti. L'ennesima violenza ai danni di personale sanitario questa volta ha coinvolto tre operatori della Sogit ed è avvenuta dopo le 22 di ieri 13 settembre all'altezza della fermata dell'autobus di fronte alla galleria Fenice. Il personale sanitario è stato aggredito con calci e pugni e una operatrice è stata raggiunta anche da un morso. Tutti e tre sono finiti a Cattinara per le cure del caso. Sul posto sono intervenute anche due gazzelle dei carabinieri.

