Trasportava 16 migranti: passeur fermato a Rabuiese dopo inseguimento notturno

Inseguimento transfrontaliero ieri sera a Rabuiese: un giovane passeur di nazionalità spagnola è stato arrestato dalla Polizia di Frontiera in prossimità di strada delle Saline. È successo alle 23:30 circa, secondo quanto si apprende l'uomo trasportava in un furgone Fiat ben 16 migranti irregolari di nazionalità eritrea, quando è stato bloccato grazie all'intervento della Polizia slovena e della Polterra. L'uomo è stato arrestato appunto dalla Polizia di frontiera italiana in base agli accordi vigenti. La nazionalità del passeur è indicativa di come il fenomeno in questione sia sempre più "globale". Sono in corso le procedure di identificazione per i migranti, che saranno assegnati a strutture d'accoglienza per la quarantena. Al momento sembrerebbero tutti in buona salute nonostante la velocità sostenuta e le condizioni di viaggio, come verificato da un'ambulanza del 118 giunta sul posto per accertamenti.

