Dopo oltre 110 anni Trieste scende sotto i 200mila abitanti

Continua a diminuire la popolazione in Friuli Venezia Giulia secondo l'Istat, proseguendo una dinamica negativa iniziata ormai alcuni anni fa: alla data del 31 dicembre 2020 erano 1.198.753. Come riportato da Tgr Rai Fvg, la provincia di Trieste fa registrare la flessione maggiore in termini relativi (-0,9%, pari a quasi 2.000 residenti in meno) e la popolazione del capoluogo giuliano scende per la prima volta, dopo oltre 110 anni, sotto le 200.000 unità.

Si rileva inoltre un ulteriore lieve decremento delle nascite tra i residenti: da 7.495 nel 2019 a 7.437 nel 2020 (-0,8%). In questo caso la tendenza negativa dura ormai da quasi 15 anni; nel 2007, infatti, i nati in Friuli Venezia Giulia erano stati oltre 10.500, mentre in seguito si è verificato un progressivo e ininterrotto calo. Tra i comuni di maggiori dimensioni si distingue infine Monfalcone, con un incremento delle nascite tra i residenti che nell’ultimo anno ha superato il 20% (+52 unità).