Tir in avaria e traffico in tilt, tutto bloccato sulla 202

TRIESTE - Traffico in tilt e grossi disagi per gli automoblisti che percorrono la strada statale 202 ex Gvt in direzione Trieste. Nella tarda mattinata di oggi 15 luglio un tir è rimasto in panne a causa di una avaria e si è creata una lunga coda verso l'uscita di molo VII. Tutto bloccato quindi, con il Comune che ha diramato l'avviso attraverso i suoi canali social. La notizia è in aggiornamento.