Nascite in Fvg, il primo bimbo del 2024 è nato a Trieste

TRIESTE - Il primo bimbo nato nel 2024 in Friuli Venezia Giulia è stato partorito all'ospedale Burlo di Trieste. Come riporta la Rai, Troi (questo il nome), è nato otto minuti dopo la mezzanotte. Tre chili e 300 grammi il peso. I genitori sono di origine kosovara. Sempre nel capoluogo regionale è nata una bimba un quarto d'ora dopo le 5. Gli altri bimbi sono nati a Pordenone (Xi il nome del piccolo), Monfalcone (poco dopo le 3, Giulia) e a Udine (Baya, alle 5:07). A Latisana, Tolmezzo e San Daniele non è stato dato alla luce nessun bambino.