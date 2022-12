Tragedia oltre confine: 21enne investito in autostrada, morto sul colpo

Un investimento mortale in autostrada è avvenuto ieri, giovedì 8 dicembre, alle 18:21, la vittima è un ragazzo di 21 anni. E' successo sull'autostrada da Capodistria a Kozina, in prossimità del tunnel di Kastelec. Il ragazzo stava attraversando parzialmente la carreggiata insieme a due compagni dopo che i tre, cittadini afghani, avevano optrepassato il confine illegalmente. Un 34enne sloveno alla guida di un'auto non l'ha visto il giovane che procedeva sulla strada e l'ha investito, ma l'impatto è stato troppo violento e il ragazzo è deceduto sul colpo. Sul posto la Polizia di Capodistria, precedentemente allertata da una chiamata, in cui si segnalava che diverse persone stavano attraversando di corsa l'autostrada. Gli altri due cittadini afghani sopravvissuti hanno presentato la domanda di protezione internazionale. Tutti e tre hanno attraversato illegalmente confine sloveno-croato ed erano diretti in Italia.