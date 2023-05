Cerca di lasciare il paese con il documento di un'amica: denunciata 22enne

DUINO AURISINA - Cerca di lasciare l'Italia con la carta d'identità di una conoscente e viene denunciata per sostituzione di persona. E' successo a una 22enne di nazionalità rumena lo scorso 6 maggio. La ragazza è stata identificata dalla squadra volante del commissariato di polizia di Duino Aurisina durante un controllo nell'area di servizio Duino Sud. Gli agenti, notando che la foto sul documento della passeggera non corrispondeva alla fisionomia della 22enne, hanno effettuato accertamenti e la stessa ragazza ha dichiarato di aver preso in prestito la carta d’identità di una sua conoscente e di averla poi riutilizzata per tentare di ritornare in Romania. Il personale della polizia l'ha così denunciata in stato di libertà per il reato di sostituzione di persona e ha sequestrato la documentazione in argomento.