Schiacciato da un camion, 23enne in rianimazione: grave infortunio all'Interporto di Fernetti

Un giovane operaio rimane schiacciato in un grave infortunio sul lavoro all'Interporto di Fernetti mentre scaricava un camion dalle pedane adibite al trasporto motrici su treno. E' successo sabato sei agosto nel pomeriggio a un 23enne di origine rumena, sono intervenuti sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno trovato il giovane disteso a terra sotto la motrice, nella parte centrale. I presenti, usando un cric, sono riusciti ad alzare il mezzo in modo da riuscire a estrare il collega, che ha riportato un grave trauma cranico da schiacciamento. Gli operatori del 118 lo hanno subito intubato e portato in pronto soccorso, ora si trova in rianimazione in coma farmacologico. La prognosi è riservata.

Il grave fatto è stato segnalato da Usb lavoro privato, che spiega: "si tratta di un lavoratore dell’impresa Vega International Car- Transport and Logistic-Trading", aggiungendo che "da indiscrezioni e notizie trapelate sembrerebbe che il lavoratore stesse procedendo in quel momento nelle operazioni di scarico del camion da solo e quindi in condizioni di assoluta insicurezza causate principalmente dalla fretta dei ritmi imposti. Ci risulta inoltre che i lavoratori debbano sottostare ad orari di lavoro massacranti e con scarsissimo turnover di personale".

"Il profitto non può giustificare mancanza di misure di emergenza adeguate", continua la nota di Usb, che ha invitato Interporto spa "a convocare tutte le aziende operanti nei suoi piazzali a relazionare l’accaduto alle Rsu e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per una opportuna valutazione dell’episodio e del rischio che interviene in questi casi come anche in tutte le circostanze in cui vi siano delle interferenze tra soggetti vari". L'Unione sindacale di base si riserva di "procedere alla consultazione degli organi competenti e di intraprendere altre iniziative".