"Resistenza patrimonio di tutti, quei valori ieri come oggi"

TRIESTE - "Non esistono cose buone dinanzi alle barbarie che si sono compiute durante la seconda guerra mondiale e non esiste alcuna giustificazione per nessun tipo di dittatura". Continua il percorso di pacificazione intrapreso dal sindaco Roberto Dipiazza circa vent'anni fa e manifestato anche oggi, in occasione della celebrazione del 25 aprile a Trieste. Il primo cittadino è intervenuto alla Risiera di San Sabba e ha indicato nella libertà, nella pace e nella democrazia "le fondamenta della civiltà italiana ed europea e sono stati i valori della Resistenza in un periodo caratterizzato da differenti e sofferti storie personali e di comunità".

"La Resistenza è patrimonio della Nazione tutta, non di una fazione"

"Il 25 aprile del 1945, con la liberazione del Paese dal Governo fascista e dall’occupazione nazista - così il sindaco -, segnò la fine del conflitto anche se la nostra Trieste ha dovuto attendere più tempo per tornare ad avere un proprio equilibrio istituzionale. La resistenza è patrimonio della Nazione tutta, non di una fazione. In questo monumento nazionale della Risiera, come in tutti gli altri luoghi scelti in Italia per celebrare questa giornata, si partecipa liberamente senza che ci sia nessuno, tantomeno sindaci, titolati ad elargire inviti perché questa è la festa di un intero Paese che, unito, ha saputo cacciare l’invasore".

"Viva la Libertà, viva la Costituzione"

La cerimonia ha però visto un numero chiuso, deciso prima in 600, poi aperto fino a 750 proprio grazie all'intervento del primo cittadino. "Nel 2020, quando questa cerimonia è stata chiusa al pubblico a causa della lotta che tutti noi stavamo affrontando contro il Covid, lessi un messaggio congiunto di tutti i sindaci presenti che in un suo passaggio recitava “da questo giorno, grazie alla resistenza ed alle tante sofferte storie personali e di comunità è nata un’Italia migliore e grazie a questa nuova resistenza di popolo riusciremo nuovamente a vincere il nemico comune ed a rinascere migliori sia individualmente che come comunità”. Ebbene, come appena pochi anni fa siamo rimasti uniti ed abbiamo vinto, oggi dobbiamo continuare ad essere vigili e uniti perché nel mondo c’è chi ha già deliberatamente aggredito e chi sta minacciando di voler aggredire ed annientare i cardini su cui si basa la nostra Democrazia che sono le Libertà e la Pace".