25 aprile, le voci delle istituzioni religiose presenti in città

TRIESTE - La cerimonia di stamattina nella Risiera di San Sabba, come ogni anno, ha visto la partecipazione delle massime autorità religiose della città. Diverse le tematiche affrontate soprattutto legate alle vicende nazionali ed internazionali. Il vescovo di Trieste, Enrico Trevisi, a margine delle celebrazioni, ha ricordato l'importanza di "raccogliere il testimone, ossia di assumerci la responsabilità di costruire il nostro Paese nella libertà e nella giustizia. Il sacrificio di tanti uomini e donne generosi sollecita anche noi a non aver paura ad essere solidali e ricercare la giustizia e la pace". Sempre a margine della cerimonia, abbiamo dato voce a due rappresentanti religiosi presenti a Trieste, l'imam della comunità islamica e il rabbino di quella ebraica, per comprendere lo stato d'animo di due popoli attualmente in guerra: "Una giornata di libertà e di pace - ha detto l'imam Akram Omar - in cui si celebra appunto la fine delle atrocità nazifasciste. Purtroppo in tante parti del mondo sono ancora in corso atrocità e guerre. Il mio pensiero va alla Terrasanta, a Gaza. Tutto il mondo vorebbe che cessasse questa violenza. Purtroppo gli Stati Uniti hanno votato ieri per la fornitura di armi, per cui non stiamo andando nella direzione auspicata". "In quanto cittadini italiani - così il rabbino Alexander Meloni - festeggiamo la liberazione dell'Italia. Questa festa non dovrebbe essere motivo di divisione tra italiani. Purtroppo si strumentalizza il 25 aprile con elementi esterni alla storia italiana che vengono ad inquinare questo giorno, che dovrebbe rappresentare un momento in cui tutti gli italiani si sentono uniti e felici per avere distrutto un'ideologia e quindi di potersi esprimere liberamente".