No alla militarizzazione della cerimonia, nasce il patto per ripensare il 25 aprile

TRIESTE - "Avviare un percorso condiviso per una futura Festa della Liberazione capace di valorizzare maggiormente i contenuti di tale giornata e di viverla non solo come un evento legato alla vittoria sul nazifascismo, ma come una giornata portatrice dei valori universali sui quali è incardinata la nostra Costituzione". La richiesta di ripensare il 25 aprile proviene da una lunga lista di associazioni, partiti, sindacati e sodalizi culturali afferenti all'antifascismo locale che esprimono la necessità di uscire dal contesto della "sola celebrazione". Perché, secondo i firmatari, la cerimonia appare ormai "imbrigliata in maniera incomprensibile da procedure organizzative e di controllo che non hanno eguali sul territorio".

La militarizzazione della cerimonia

Si contestano, anche se non c'è richiamo ufficiale in tal senso, una certa "militarizzazione" della cerimonia da parte delle forze dell'ordine e una "azione politica tesa a livello nazionale a normalizzare figure legate al fascismo e all'equiparazione delle responsabilità anche attraverso la delegittimazione di una festa come il 25 aprile che, per chi non ne condivide i valori, necessariamente non potrà mai rappresentare una festa condivisa". Sulle possibili alternative vige il massimo riserbo al momento, anche perché la fase intrapresa sembra essere molto interlocutoria e orientata alla condivisione. Ma non è un mistero che i firmatari puntino ad arrivare all'ottantesimo anniversario della Liberazione in maniera molto diversa rispetto a quanto fatto fino ad oggi.

Una nuova fase

"Vi è la più ferma volontà di avviare una nuova fase a Trieste di discussione politico-culturale legata ai temi valoriali della democrazia, della libertà, dell’uguaglianza, del lavoro, della solidarietà e della pace, in cui i valori dell’antifascismo e della Costituzione rappresentino il filo di congiunzione in attesa di un futuro 25 aprile di festa e di Liberazione".

Firmato

Cgil, Anpi-Vzpi, Adesso Trieste, Partito Democratico, MoVimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista, Alleanza Verdi e Sinistra, Unione degli Universitari, Associazione Universitaria Link, Rete degli Studenti Medi Superiori, Zeno, Arci, Arcigay, Skgz, Circolo Culturale Che Guevara, Comitato Danilo Dolci, Coro Partigiano Pinko TomaŽIČ e Comitato Difesa Costituzione.