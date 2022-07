Polizia: 26 nuovi agenti in arrivo a Trieste

Nell'ambito della ripartizione territoriale degli allievi che hanno partecipato al 216/o Corso di formazione della Polizia di Stato, al Friuli Venezia Giulia sono destinati 88 poliziotti.

Come riporta Ansa, 26 di questi nuovi agenti (in prova) opereranno in Questura a Trieste, 3 alla Polizia di Frontiera e alla Stradale e 28 a Gorizia, divisi tra Questura (uno al Commissariato di Monfalcone), Frontiera e Stradale.